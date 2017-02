Ja til statlige arbeidsplasser utenfor Oslo

Vi er glade for at regjeringen lover flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Det var egentlig støttepartiet Venstre som krevde utflytting mot å si ja til det nye inntektssystemet til kommunene. Men moderniseringsminister Jan Tore Sanner insisterte på at han er helhjertet med, da han la frem sin nye stortingsmelding om by og land i Tromsø. Sanner varsler at opp til 1200 arbeidsplasser og 600 studieplasser kan bli flyttet ut, men antakelig færre. For selv så sterkt regjeringen ønsker dette, er det siste de vil ha nye krangler om lokalisering i et valgår. En del av utflyttingsplanene er bare forslag, det gjenstår altså å se hva det blir til.

For det som er sikkert er at planene vil bli møtt med motstand fra mange hold. Og det er forståelig at de berørte kjemper for å beholde jobbene sine. Men det er med respekt å melde ikke det beste argumentet for at arbeidsplassene skal legges til hovedstaden.

Norsk distriktspolitikk har bred støtte. Folk flest ønsker levende bygder og byer. Da er det klokt å bygge regionale senter og kompetansemiljø utenfor Oslo. For hvorfor skal etater plasseres i en allerede presset, trang hovedstad med rekordhøye boligpriser, lange køer og dyre tomter? Å legge nye insitutsjoner i distriktene, som for eksempel det alt planlagte helsearkivet på Tynset, er fornuftig politikk.

Å flytte allerede eksisterende arbeidsplasser er en større oppgave som koster penger og rammer fagmiljø. Sist staten flyttet tilsyn ut av Oslo, gikk det ikke så bra, ifølge en evaluering regjeringen mottok i 2009. Nesten alle ansatte sluttet. Nå skal det sies at det skjedde i tidenes oppgangsperiode hvor folk fikk kastet nye jobber etter seg. Evalueringen ble også gjort kort tid etter flyttingen. I ettertid virker ikke Haugesund som et totalt upraktisk sted for Sjøfartsdirektoratet, selv om de den gang slet med rekruttering på grunn av konkurranse fra oljeindustrien.

Men det er ikke verdt å presse igjennom utflytting dersom eneste gevinst er håndfull nye arbeidsplasser i distriktene. Det er ikke symbolske, distriktspolitiske seiere vi er ute etter. Byråkratenes rolle, uansett hvor det finnes, er å legge best mulig til rette for at det private næringslivet skaper nye jobber. En håndfull statlige arbeidsplasser alene er ikke nok til å få folk i husene.