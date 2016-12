Ikke nok til å sparke Brekke

Kommentar Å sponse politiet er høyst uvanlig. Men det ville vært oppsiktsvekkende om Telenor ikke fant regelbrudd i Bangladesh.

En av kantinene til politiet i Bangladesh er pusset opp med inntekter fra mobilkunder verden over. Et jubileum i sikkerhetspolitiet er sponset, to journalister har fått dekket reisen sin, også betalt av Telenors datterselskap i Bangladesh. Dette er i strid med det interne regelverket til Telenor, ifølge selskapets pressemelding og en egen melding om hendelsene i datterselskapet. 

Det alvorligste med sponsoravtaler som datteselskapet Grameenphone har inngått, er at regelbrudd som ble påpekt alt i 2013, fortsatte. Det samme sportsarrangementet i militæret i Bangladesh ble sponset på nytt, selv om det for lengst var påpekt av Telenors internrevisjon at dette var brudd på reglene.

Sponsingen ble likevel godkjent av ansatte i Grameenphone. Det er kanskje ikke så merkelig. For regelbruddene Telenor-revisjonens fant, ble aldri nevnt i revisjonsrapporten som ble sendt til Grameenphone. Hvorfor sier ikke Telenor noe om.

Om de ansatte i Grameenphone i det hele tatt visste at de brøt Telenors interne regler er uklart. I alle fall fortsatte regelbruddene. Telenor sier selv det er uakseptabelt.

Ifølge Dagens Næringsliv (bak betalingsmur) skal Bangladesh-forholdene ha vært et sentralt tema for diskusjonen i styret rundt konsernsjef Sigve Brekkes stilling i selskapet.

Brekke ble varslet den gang, ifølge Telenors pressemelding. Han var selskapets Asia-sjef og styreleder i Grameenphone. Han satt med ansvaret. Vi vi imidlertid ikke om Brekke hadde direkte skyld i at informasjonen stoppet opp. Vi kjenner heller ikke pengesummene.

Men det vi vet, er at dette ikke var nok til å gi ham sparken. Telenor opplyser i et snirklete språk at Sigve Brekkes involvering i saken er blitt vurdert av styret allerede. De fikk vite om dette i juni i år. Telenor skriver videre at styret ser seg ferdig med saken når det gjelder Brekkes håndtering. Dermed frikjenner de Brekke i akkurat denne saken. Styret har ikke mer å utsette på hans håndtering.

Om styreleder Gunn Wærsted fortsatt vil gi ham sparken, må det være fordi hun har mer å utsette på ham.

Selvsagt er saken likevel alvorlig for Telenor. Selskapet kan ikke akseptere gjentatte brudd på egne regler. Sponsing av militære og politi er høyst ukonvensjonelt. Men vi vet fortsatt ikke om det er snakk om lovbrudd eller korrupsjon. Ingen enkeltpersoner har fått penger, opplyser Telenor. De har funnet 11 regelbrudd i 250 sponsoravtaler. Heller ikke det er bent ut sjokkerende.

Om internrevisjonen ikke hadde funnet noe å sette fingeren på, ville det nesten vært mer mistenkelig. Alle firma av en viss størrelse og seriøsitet driver med internrevisjon for å sikre at lover og regler følges. De finner feil.

Det mest alvorlige for Telenor er at de har håndtert regelbruddene dårlig. Poenget med internrevisjon er å rydde opp og bli bedre. Og her har Telenor sviktet. De samme feilene dukker opp på nytt. Hva Brekke har gjort eller ikke gjort for at det ble slik, har vi ikke fått vite.

Men det vi vet er at Telenor ikke tåler mange slike feil. Om det Brekke eller styreleder Gunn Wærsted som må gå for å få det til, er fortsatt helt uvisst.