Rohingya-folkets endeløse tragedie

Den humanitære og politiske tragedien for rohingya-folket som nå utfolder seg i Myanmar arter seg som en serie av fallgruver som gir stadig færre valgmuligheter ut av uføret.

HARALD BØCKMAN, gjesteforsker ved London School of Economics og tidligere styreleder i Den norske Burmakomité

Den siste tidens hendelser begynner å bli allment kjent: Mot slutten av august gikk en gruppe som kalle seg Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) til et koordinert angrep på rundt tretti grensepolitiposter og en militærforlegning nord i delstaten Rakhine.

Rakhine er en delstat ut mot Bengal-bukta i det vestlige Myanmar, og grenser i nord til Bangladesh. Rakhine ble tidligere benevnt som Arakan i vestlige kilder, og lokalbefolkningen blir fremdeles ofte benevnt som arakanesere. Flertallet av innbyggerne er buddhister og nære slektninger av burmanerne, den dominerende folkegruppen i Myanmar. Det bor en rekke andre folkegrupper i delstaten, hvorav de muslimske rohingyaene i den nordlige delen av delstaten er den største.

Tidspunktet for angrepet var ikke tilfeldig: Den burmesiske hæren var i ferd med å rykke nærmere ARSAs tilholdssteder i Mayu-fjellene i det nordlige Rakhine, og angrepene var åpenbart en manøver for å minske trykket mot disse tilholdsstedene. Like viktig var imidlertid at en rapport om forholdene i Rakhine, utarbeidet under ledelse av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, ble offentliggjort på det fasjonable Sule Shangrila Hotel i Yangon kvelden før. Ved sin aksjon klarte ARSA-geriljaen å «skyte ned» Annan-rapporten – iallfall inntil videre.

Den burmesiske hærens respons var som vanlig resolutt og nådeløs. De har mer enn femti års erfaring med å kue landets etniske grupper, og har sjelden tatt seg bryet med å skjelne mellom sivile og opprørere.

Resultatet kan ses på satellittbilder av området: Utbrente landsbyer. På bakken resulterte det i mennesker på flukt: I løpet av de siste ukene har om lag 400.000 flyktet over grensa til Bangladesh – som ikke anerkjenner dem som legale flyktninger. Der lever rohingyaene på nåde, og knapt det.

Så vel ARSAs framgangsmåte – å spille på lokalbefolkningens rettmessige harme, og den burmesiske hærens framferd, terrorisering og fordriving – følger gamle mønstre. Rohingyane, som ikke er anerkjent som en etnisk minoritet og derved statsløse, har i årtier blitt marginalisert og til tider internert. Den endelige løsningen blir å fordrive dem fra burmesisk jord.

ARSA dukket opp i 2016 og kalte seg først Harakah al-Yaqin («Trosbevegelse»). Måten de opererer på tyder på inspirasjon fra andre opprørsbevegelser (i Nepal, Afghanistan, osv.). Det er ikke det minste overraskende, for opp gjennom åra har kanskje så mye som en million rohingyaer kommet seg videre fra flyktningeleirer i Bangladesh til andre muslimske land, der de er blitt betegnet som «Asias nye palestinere».

Det som nå skjerer bare en ny dreining i en endeløs nedadgående spiral. Da ARSA dukket opp i oktober i fjor, angrep de en rekke grenseposter, og responsen fra hæren var som forventet. Resultatet var at rundt 75.000 flyktet over grensa til Bangladesh, og rundt 20.000 ble internert.

Bare fire år før, i 2012, hadde det brutt ut en omfattende konflikt mellom arakaneserne og rohingyaene. Resultatet var at rundt 200.000 rohingyaer ble tvangsinternert i leire over mye av Rakhine. Bare en liten del av disse har fått vende tilbake til sine hjemsteder.

I 1978 gikk hæren så hardt fram mot det som ble stemplet som «en herjende bengalsk mobb» at mer enn 200.000 flyktet over grensa. Sterk internasjonal kritikk gjorde at de fleste fikk vende tilbake, men med begrenset bevegelsesfrihet.

I 1960-årene vokste det fram politisk-militære undergrunnsorganisasjoner blant rohingyaene, og lenger tilbake, i 1947, da det var en sterk bevegelse for uavhengighet for Arakan på den tiden da det moderne Burma var i ferd med å finne sin form, krevde muslimske ledere opprettelse av en egen grensestat nord i regionen.

Hendelsen som imidlertidsitter dypest i minnet hos både arakanesere og rohingyaer, fant sted i 1942, da japanerne erobret britisk Burma og engelskmennene måtte trekke seg tilbake vestover mot India. For å skape en buffer mellom seg og de framrykkende japanske troppene, utstyrte engelskmennene rohingyaene i grenseområdene med våpen. Rohingyaene, som var pro-britiske, skal i stedet ha rettet våpnene mot arakaneserne, som var pro-japanske, og massakrert titusenvis av dem. Det finnes mange motstridende framstillinger om hendelsen, men i burmansk offentlighet er den blitt stående som en massakre begått av rohingyane.

Rakhine, eller Arakan,er en gammel statsdannelse som ble erobret av det burmanske Konbaung-dynastiet i 1784, men har siden da forsøkt å hevde sin selvstendighet. (Selv ommunister i Rakhine dannet sitt eget lokale kommunistparti tidlig på sekstitallet!).

Under det britiske kolonistyret i India fantes ingen statsgrenser mellom Burma og Øst-Bengalen (som ble til Bangladesh i 1971). Det uavhengige Burma, som ble etablert i 1948, har hele tiden vært dominert av den burmanske majoriteten, så vi kan snakke om en etnokratisk stat som helt siden starten har hatt som mål å få full kontroll over de vidstrakte etniske områdene. Samtidig har det utspilt seg en rekke inter-etniske konflikter i disse regionene, noe konflikten i Rakhine er et eksempel på.

Den politiske strukturen i dagens Myanmar er en sjelden form for parallell-styre av to stridende parter, de militære og den folkevalgte regjeringen. Også når det gjelder rohingyaenes status strides de. Annan-rapporten fokuserer særlig på spørsmålet om statsborgerskap og bevegelsesfrihet, så folk kan få noe å leve av. Det er åpenbart at rapporten er et godt grunnlag for å finne en farbar vei ut av uføret.

Tidligere i denne uka uttalte endelig Aung San Suu Kyi seg offentlig om konflikten, men holdt det i generelle ordelag. Det gjenstår å se om hun kommer til å benytte det handlingsrommet hun faktisk har. Aung San Suu Kyi kan tilføre dette endeløse dramaet en ny rollemodell. Verden venter, men det gjør også Myanmars militære – på at hun skal snuble og falle.