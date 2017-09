Fredsprisvinneren legitimerer etnisk rensing

Debatt Norge og FN sammen med andre store land må få stanset den pågående etniske rensingen i Myanmar.

ABID Q. RAJA, stortingsrepresentant (V)

Som ledd i mitt arbeid for å fremme religionsfrihet globalt, reiste jeg sammen med en internasjonal delegasjon av parlamentarikere til Myanmar for ett år siden. Vi møtte militæret, representanter for regjering, nasjonalforsamling og sivil befolkning. Formålet var å starte dialog slik at myndighetene kunne ivareta Rohingaene som har en lang og utsatt historie i Myanmar. Vi så at gruppen ble mistrodd og uglesett av landets buddhistiske flertall. Og selv om Rohingyaene kan skilte med flere århundrers historie i landet vi i dag kjenner som Myanmar, ville ikke sentrale myndigheter anerkjenne deres eksistens. Ingen offisielle personer brukte termen Rohingya – tvert om vil de ikke anerkjenne denne gruppens eksistens og dets navn.

Endelig talte Aung San Suu Kyi om situasjonen i Myanmar. Men, heller ikke på denne anledningen, etter å ha blitt advart av FNs generalsekretær om hennes siste sjanse, klarte hun å plassere ansvaret. I talen natt til tirsdag norsk tid, som ble holdt for å tilfredsstille det økende presset fra internasjonalt holdt, brukte hun heller ikke termen Rohyninga som hele verden bruker, men fremmedgjorde denne delen av befolkningen med å omtale de som «muslimer som bor i Rakhine staten», eller rett og slett som Bengalere. Hun kom videre med vitterlige falske opplysninger som at de har full bevegelsesfrihet, lik rett til helse i landet, utdanning og arbeid. Det svakeste av alt; hun plasserte ikke skylden for nedbrenning av over 200 landsbyer på militæret, hun anerkjente ikke konkrete brudd på menneskerettigheter, og med det legitimerte hun militærets fremferd.

Vi vet at den muslimske minoritetsgruppen, Rohingyaene, er på flukt fra militæret i Myanmar. Tallene spriker, men flere tusen Rohingyaer kan være drept, og mer enn 400.000 har flyktet fra Myanmar til nabolandet Bangladesh siden 25. august. FNs høykommissær for menneskerettigheter sier klart at «Dette tiltaket ser ut som en kynisk plan for å få tvangsflyttet store folkemengder uten at de har mulighet til å vende tilbake», og representanter for FN sier det nå pågår en utstrakt «etnisk rensing» i Myanmar. Vi vet at over 200 landsbyer er blitt brent, det kommer rapporter om at mennesker har blitt brent levende, at folk har blitt brutalt drept og kastet i massegraver, at kvinner har blitt massevoldtatt og små barn også lemlestet og drept. Myndighetene i nabolandet Bangladesh sier det er satt ut landminer slik at de fluktede ikke skal returnere. Dermed blir det helt hult når Suu Kyi i sin tale spør vi må sjekke hvorfor unge muslimer fra Rakhine har reist over til nabolandet. Verden kan ikke sitte stille og se på at dette pågår. Verden må våkne, verden må reagere.

Til flere nordmenns sjokk har fredsprisvinner Aun San Suu Kyi frem til nå minimalisert overgrepene, og ei heller nå bruker hun sin klare stemme til å ta ett oppgjør med den pågående etniske rensingen. Selv om Myanmar fremdeles er dominert av militærjuntaen, og Suu Kyi ikke har makt over militæret, er det altfor svakt av en fredsprisvinner og landets øverste moralske leder å ikke stå opp for Rohingyaene og bruke deres rette term og med det anerkjenne de. Det er uakseptabelt, det selv om en reaksjon fra henne kunne sette hennes egen posisjon i landet på spill. Denne lille talen til Suu Kyi vil ikke hjelpe Rohingyaene.

En ting er å tie. Det andre er at Suu Kyi har forsøkt å forklare det som skjer i Myanmar som en bagatell, og at vestlige medier har en agende i dette. Med dette legitimerer hun overgrepene som skjer. En tiet fredsprisvinner og statsoverhode er svært ille, enda verre er at hun med sine uttalelser er med på å legitimere overgrepene. At hun ei heller vil anerkjenne gruppen Rohinyga er ytterligere et slag i fjeset på denne gruppen; landets overhode vil ikke engang kalle de for det de selv omtaler seg som og er internasjonalt anerkjent for. Vi kjenner igjen dette, å nekte å anerkjenne en gruppe og dets identitet, fra historien. Verden har lært; har ikke Suu Kyi lært?

Jeg er i New York denne uken, for å være med i samtaler om hvordan FN kan være med å fremme religionsfrihet globalt og stanse forfølgelse grunnet religion. Dessverre forfølges mennesker i mange land i verden; vi vet kristne er forfulgt i Midtøsten, vi vet flere ulike religiøse minoriteter er forfulgt i Pakistan, og vi ser nå hvordan den muslimske minoriteten blir brutalt forfulgt i Myanmar. Religionsforfølgelse er sammensatt; det er altså ikke slik at det er alltid muslimer som forfølger.

Årets tema på det årlige Trygve Lies symposium under høynivå uka i FN er religionsfrihet. Det er utenriksminister Børge Brende som inviterer til slik samtale mellom Norge, ulike utenriksministere og FN. Dette svært riktig skritt. Og jeg vil her bidra med at Myanmar blir løftet som tydelig og klart tema. Jeg håper også Norge vil adressere dette i generalforsamlingen. Vi behøver ledere på den internasjonale arena som våger å adressere problemene. Og vi kan ikke lukke øynene selv om det er en fredsprisvinner som kritikken retter seg mot. Aun San Suu Kyi også skulle ha vært der i FN, men som kjent har hun avlyst reisen sin på grunn av kritikken hun nå står midt i. Det er svakt å ikke møte det internasjonale samfunnet. Og FN må ikke la vær å adressere problemet selv om hun står over å møte kritikken.

Suu Kyi har vært en helt for mange, også meg. Hun jobbet for demokrati, rettstat og toleranse på tvers av folkegrupper. At hun nå ser ut til å gå vekk fra de prinsippene hun vant fredsprisen for er skuffende. Malala har bedt Suu Kyi reagere mot overgrepene mot små barn i Myanmar. En annen fredsprisvinner, erkebiskop Desmond Tutu, har kritisert henne i et åpent brev, og ber henne stoppe nedslaktingen av Rohingyaene. Som Tutu sier: «hvis prisen for makten din er stillhet, så er det en alt for høy pris å betale». Ledere som tier for å beholde sin makt og autoritet, fortjener verken makt eller autoritet.

Suu Kyi har brukt mesteparten av livet sitt på å kjempe for toleranse og demokrati. Hun ble endelig satt fri, og leder nå Myanmar. Det politiske klimaet i landet er anspent, og hun må gjennomføre en vanskelig balansegang for å få gjennomført den grunnlovsreformen landet så inderlig trenger. Samtidig kan hun ikke la generalene gjennomføre et folkemord og la etnisk rensning pågå. Hun har et stort lederansvar for å uttale seg mot den nedslaktningen som nå pågår, og igjen oppfylle rollen som Myanmars moralske fyrtårn. Hun kan ikke ofre Rohingyaene på alteret for grunnlovsreform. En reform badet i Rohingyaenes blod vil ikke befeste demokrati i Myanmar.

