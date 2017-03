I høst fylte han 90 år. I natt fikk vi nyheten om at han er død. Rockegitaristenes oldefar har gått bort.

John Lennon sa en gang at om rock n'roll-genren skulle ha et nytt navn, så måtte det bli «Chuck Berry».

Det sier litt om hans betydning, også for de som kom etter ham. For han var på mange måter alle rockegitaristers far. Eller oldefar, om du vil.

Chuck Berrys mot var med på å skape rocken. Han utfordret datidens musikkscene og var med på å utvikle amerikansk blues til det som vi i dag kjenner som rock n'roll.

Chuck Berry skapte gitarriffene og skrev låter som er obligatoriske selv for dagens rockesartister.

Mannen bak for eksempel Roll Over Beethoven (1956), Rock and Roll Music (1957), Johnny B. Goode (1958), Sweet Little Sixteen (1958) og mye mer har definitivt vært en inspirasjonskilde for mange, helt til i dag.

Gitarsoloer, frekt og konfronterende språk, voldsomme bevegelser. Det var et sjokk for folk den gang. Det var et musikkuttrykk de aldri hadde hørt – eller for dens saks skyld sett – før. Men Chuck Berry kom med det som etter hvert skulle kjennetegne denne genren i musikken. Hans storhetstid var midt på 1950-tallet.

På samme måte som Elvis Presley, hadde også Chuck Berry sin signaturbevegelse - det var den såkalte «duckwalk», andegang, der han gikk med bøyde knær og spankulerte som ei and.

Nå er Chuck Berry også kjent for mer enn musikken. Rekken er lang: tyveri, stoff, filming av kvinner på toalettbesøk, samleie med mindreårig... Men tross alle skandalene var musikken hans populær.

Selv mente han at det blant annet kunne ha sammenheng med at grensen mellom svart og hvit musikk langsomt ble borte i USA, og at dette var i dette skjæringsfeltet hans musikk oppsto.

Musikkmagasinet Rolling Stones og mange med dem har tatt med Chuck Berry når de skulle sette opp de største rockemusikerne noen sinne. Der deler han plass med noen av de aller, aller ypperste.

Paul Simon sa en gang at «Chuck Berry er et geni når det gjelder å få ord til å skli motstandsløst sammen», Paul McCartney at han er «mest kjent som rockemusiker, men kommer til å bli anerkjent som en stor poet» og Bob Dylan hyllet ham en gang ved å si at «jeg prøvde aldri å skrive rock 'n roll-låter, for Chuck Berry hadde allerede skrevet dem».