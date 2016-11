Endelig ut med Krekar

Leder Høyesterett har sagt sitt, Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mulla Krekar, kan utleveres til Italia der han er tiltalt for å ha ledet terrornettverket Rawti Shax.

Krekars anke førte ikke frem. Riktignok gjenstår det noen formelle muligheter for å klage på avgjørelsen, men sjansene for at de når frem er små. Oppholdet i Norge går mot slutten for en mann som i liten grad har gjort seg fortjent til den beskyttelsen han har fått her.

Krekars familie fikk asyl i Norge etter den første Irak-krigen. Mullaen selv pendlet mellom trygge Norge og de kurdiske områdene i Irak, der han skal ha ledet terrrororganisasjonen Ansar al-Islam. I flere år pendlet han mellom Irak og Norge, i årene 2001 til 2003 skal Ansar al-Islam ha gjennomført flere massakrer og terroraksjoner. Etter hvert ble det for farlig for Krekar å være i Irak, og han bosatte seg i Norge.

En mer uvelkommen gjest skal man lete lenge etter i norsk historie.

I Norge er det flere ganger slått fast at Krekar var en fare for rikets sikkerhet. Han er også dømt for terrrotrusler og trusler mot navngitte personer. I flere år har han også hatt et endelig utvisningsvedtak. Den eneste grunnen til et Krekar ikke er sendt tilbake til Irak, er at Norge ikke kunne være sikre på at han vill unngå dødsdom eller tortur ved hjemsendelse. I en skikkelig rettsstat krysser dette foran hensynet til rikets sikkerhet. Krekar har nytt godt av den rettsstaten han selv ikke har vist stort annet enn forakt for.

Krekar har truet Norges statsminister mens han har vært her, og italienske myndigheter mener altså at han også har brukt sitt beskyttede liv til å bygge opp en ny terrororganisasjon. Hans tilstedeværelse i Norge har vært en sammenhengende belastning for staten og samfunnet vårt. En mer uvelkommen gjest skal man lete lenge etter i norsk historie.

Men Norge har bestått prøven. Uansett hvor fristende det har vært for ulike regjeringer og statsråder å kutte hjørner eller sette rettsstaten til side for å få utvist en av Norges minst populære menn, har man klart å holde seg til boken. Norge utleverer ikke mennesker til dødsstraff, selv ikke når de som blir beskyttet svarer med hån og ikke takknemlighet.

Nå går hans opphold i Norge mot slutten, og det kan vi være glade for.