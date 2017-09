Morgan Kane-syndromet

Hver gang Morgan Kane hentes ut fra sitt liv mellom to permer og presenteres som et luftslott for filminvestorer, er det som om han mister en ny bit av sin identitet.

Kulturminister Linda Hellelands mye omtalte, debatterte og kritiserte mottakelse for kunstnere og kulturarbeidere i regjeringens representasjonsbolig i uken som gikk, favnet ambisjonene som har ridd norsk kulturliv som en mare siden 1945:

Hvordan kan vi vise verden at vi er en kulturnasjon å regne med?

– De (inviterte) har alle sammen gjort det godt i utlandet og vært med på å sette Norge på kartet på en positiv måte. Men norske myndigheter har ikke tidligere takket dem på en ordentlig måte, gitt dem anerkjennelse eller oppmerksomhet for innsatsen deres, sa kulturministeren.

Vel unt for alle inviterte. De er hardtarbeidende, seriøse kunstnere og artister, selv om sammensettingen av en slik gjesteliste alltid kan diskuteres. Men det er noe litt trist og provinsielt over et slikt arrangement også. Fordi det først og fremst viser hvor liten og spredt betydning norsk kunst og kultur har utenfor landegrensene.

Mens de 70 årene før 2. verdenskrig produserte tre norske nobelprisvinnere i litteratur, i tillegg til en Henrik Ibsen og en Edvard Munch, har de drøyt 70 årene etterpå gitt oss Liv Ullmann, a-ha og Karl Ove Knausgård, samt spredte tilfeller av hederlig omtale og gode salgstall.

Det er ikke mangel på markedsføring som gjør at vi ikke har fått det til bedre. Ingen forsøker så hardt som verdens rikeste land, når vi først mener at vi har noe å melde. Og ingenting symboliserer denne harde kampen i motbakke mer enn forsøkene på å lage en internasjonal storfilm av vår største nasjonale litterære suksess, sagaen om revolvermannen Morgan Kane av Kjell Hallbing.

I forrige uke rullet mine kolleger Stein Østbø, Endre Alsaker-Nøstdahl og Klaudia Lech opp hele den bisarre historien om det siste forsøket på å lage film om revolvermannen. Om investorer som føler seg snytt, om store navn som aldri materialiserte seg og om hvordan norske medier nok en gang sluker selv de tynneste håp om at Morgan Kane endelig skal ride inn i Hollywood.

For dem som har fulgt Kane en stund gir dette mer enn en vag følelse av deja vu. På tidlig søttitallet, i en periode hvor nye Morgan Kane-bøker ble publisert med to måneders mellomrom, kom man trekkende med en amerikaner som het Duke Kelly og sa at han skulle være Kane i en film som skulle spilles inn i Telemark og Colorado.

Kelly lignet mer på daværende visepresident Gerald Ford enn på hardhausen med psykopatiske trekk som prydet omslaget på bøkene og som vi så for oss i vårt indre. Men han hadde visstnok vunnet flere VM i hurtigtrekking med revolver, og det var en viktig kvalitet når man skulle spille en fyr som kunne trekke på 1/5 sekund.

Hele prosjektet kokte ned til en fotoroman i bladet «Western» som ikke på noen måte ydet rettferdighet til Kjell Hallbings prosa, selv om forfatteren selv var med i rollen som skurk.

Et drøyt tiår senere, mens jappetiden sto i senit og pengene satt løst hos norske investorer ble det dannet et kommandittselskap som skulle finansiere en storsatsing på 62 millioner kroner for å spille inn «El Gringo» og «El Gringos hevn» i Hollywood. Skuespilleren Jim Youngs, som hadde hatt en liten rolle i dansefilmen «Footloose», ble fløyet inn og presentert for medier og potensielle investorer på nyrestaurerte Aker Brygge.

Youngs var et lite skritt opp fra Kelly. Han kunne i det minste se ut som en 80-talls boyband-versjon av Kane. Men samme høst sprakk hele den globale finansboblen som hadde drevet åttitallsøkonomien, og ingen hadde penger å bruke på å sende Kane til Hollywood.

I 2001 ble det spilt inn en filmnovelle i westernbyen på Tusenfryd med den norske skuespilleren Frank Iversen i hovedrollen som Morgan Kane. Filmen gikk rett på video og ble der.

Er det noe å lære av Morgan Kanes suksess som romanserie, og cowboyheltens fiaskoer som filminvestering? Kjell Hallbing skapte figuren midt på sekstitallet, godt under radaren til det etablerte litteraturliv. Det tok over et tiår og millioner av solgte bøker før man anerkjente suksessen. Forfatteren ble ikke sluppet inn i Forfatterforeningen før i 1974. Slik regjeringen i dag føler at man ikke har gjort nok for norske kunstnere som får til noe utenlands, følte norsk kulturliv at det lå et enda større potensiale i Morgan Kanes suksess.

Og fra det øyeblikket var det noe som buttet. Den nihilistiske antihelten ble en litt tragikomisk figur utenfor sine to trygge permer. Det er som den virkelige Kane skjemmes over å skulle prakkes på verden på en slik måte, og blir en ble skygge av seg selv i rampelyset.

Kanskje har Morgan Kane fortjent en bedre skjebne enn å ende som en halvgod actionfilm i Hollywood. Og kanskje er det andre ting enn mottakelser og investeringsprospekter som er best egnet til å øke selvtilliten i norsk kulturliv.