Du og jeg og roboten

Kommentar Politikerne skal si noe om hva vi skal leve av etter oljen. Men det har de selvsagt ikke greie på.

Det er 290 000 industriarbeidere i Norge. Hvordan skal det gå med dem og oss i fremtiden? De blir færre, uansett hvor tidlig statsministeren og næringsministeren er på pletten.

I går dro de til Grenland for å reklamere for industrimeldingen som legges frem i dag. En av de gode nyhetene der er at effektiviseringen som gjør ansatte overflødige, også fører til at bedrifter som Kværner og Madshus flagger produksjon hjem fra Kina. Norske ansatte utkonkurrerer kinesisk arbeidskraft på grunn av teknologi. Fremover skal roboter og mennesker jobbe mer sammen.

Men dette får altså ikke opposisjonen lese om før i dag, et døgn etter pressekonferansen. Det har skapt forståelig irritasjon på Stortinget. Og det er klart de burde fått meldingen først. Det er derfor det heter Stortingsmelding.

Og det ligger potensial til konflikt i meldingen. Lobbyistene har krevd subsidier, garantier, øremerking, billigere lån og sponsing av utslipp. Opposisjonen på Stortinget går også i den retning. Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ha en mer aktiv stat og åpner for mer statlig eierskap. Senterpartiets Geir Pollestad mener Oljefondet bør kjøpe utenlandske selskap og flytte hovedkontorene til Norge. De blåblås ideologiske ståsted er derimot at staten bør selge seg ned og at subsidier ødelegger marked.

Men i praksis er det en annen skål. De blåblå vil gi kraftkrevende industri CO2-kompensasjon, i strid med prinsippet om at forurenser betaler. De vil gjøre det lettere for småbedrifter å få lån ved å senke bankenes kapitalkrav, i strid med finansministerens arbeid med å øke sikkerheten bak lån. I tillegg vil regjeringen gjøre ting som å gi garantier til eksportbedrifter innenlands og øse av miljø- og forskningsmidler.

Det er rundhåndet. Men det er begrenset hva staten kan gjøre med at en oljearbeider tjener inn verdier for 8 millioner kroner, mens en industriarbeider bare kan skryte av 1 million. Politikerne må nøye seg med å lage greie, men ikke for gode, rammevilkår. For det er umulig å tekkes alle, Norge kan ikke både sende kraft til utlandet og beholde all kraft i Norge, slik lobbyister på hver sin kant krever.

Og politikere kan ikke vedta ny teknologi. Erfaring tyder på at staten er dårligere enn industrien selv til å stake ut kursen og vurdere hva vi bør satse på.

Da den forrige industrimeldingen ble lagt frem i 1980 eide staten fortsatt 70 industribedrifter, en rekke store tapsluk. Og hva lød rådet den gang? At Norge burde satse på elektronikk og skipsfart fremover.