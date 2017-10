Mørkeste natt i Las Vegas

Kommentar Den enslige gjerningsmannen, utstyrt med tunge våpen og brennende aggresjon, er en gjenganger i en amerikansk volds-krønike.

Det samme er den velkjente diskusjonen om landets våpenlover, som alltid kommer etter slike rystende hendelser. Men selv den verste masseskytingen i nyere amerikansk historie kommer neppe til å føre til strengere våpenkontroll.

Mest frustrerende

De siste årene er barn, lærere, studenter, arbeidskolleger, nattklubbgjester og kirkegjengere blitt ofre for masseskytinger i USA. Barack Obama forsøkte gjentatte ganger, og mislyktes like ofte, med å foreslå strengere våpenlover. Han sa at det mest frustrerende i hans presidenttid var at det ikke var mulig å få vedtatt våpenlover basert på «sunn fornuft».

Det eneste som synes klart er at den amerikanske Kongressen, der republikanerne har flertall, ikke vil vedta skjerpede våpenlover. Det vil heller ikke komme noe slikt forslag fra Det hvite hus. I valgkampen skremte Donald Trump velgerne med at Hillary Clinton ville ta fra dem våpnene.

Det er høyst usikkert om strengere våpenlover kunne forhindret massakren i Las Vegas. Det er likevel grunn til å tro at det kan redusere antall skyte-episoder i USA, som er mye høyere enn i andre vestlige land. Det er 300 millioner skytevåpen i USA. I gjennomsnitt dør 92 mennesker hver dag i skyte-hendelser, ifølge Brady-kampanjen.

På egenhånd

Da Las Vegas-politiet stormet hotellrommet i 32. etasje fant de den mistenkte massedrapsmannen Stephen Paddock (64) død. De fant også mer enn ti skytevåpen og store mengder ammunisjon. Det føderale amerikanske politiet (FBI) tror Paddock handlet på egenhånd.

Tidlig i hendelsesforløpet ble spørsmålet stilt: Er det terror? Eller en ny masseskyting? Vi lever i en tid med terrorangrep i rekke land, utført av individer med tilknytning til den såkalte islamske stat (IS) eller lignende ekstremister. Men på et vis er det en falsk distinksjon. President Donald Trump kalte hendelsen «ren ondskap». Han kunne og burde ha brukt ordet terror. Masseskytingen i Las Vegas var terror i all sin gru.

Mennesker var ute for å høre god musikk og hygge seg da mannen i 32. etasje på et nærliggende hotell åpnet ild. Noen øyenvitner trodde først det var fyrverkeri inntil de så mennesker rundt dem falle. Plutselig var alle utsatt og i livsfare på et stort åpent konsertområde. Mange ble drept og andre ble fraktet blødende til sykehus. Ingen forlater et slikt åsted uten varige sår.

Etterspill

Forskjellen på masseskyting og IS-inspirert terror er de politiske konsekvensene. Slike forferdelige hendelser får alltid et politisk etterspill.

IS var raskt ute med å påta seg skylden for Las Vegas-angrepet, men foreløpig er det ingenting som bekrefter dette. Amerikanske etterforskerne sier de ikke har funnet noe som tyder på at gjerningsmannen hadde tilknytning til noe utenlandsk terrornettverk.

Etter 11. september 2001 har amerikanske myndigheter fått langt større ressurser og handlingsrom til å avdekke og forhindre nye terroranslag på amerikansk jord. Det har utvilsomt gitt resultater, selv om det ikke har stanset alle forsøk fra islamistiske terrorgrupper på å ramme USA.

Men mens USA har vist handlekraft mot denne form for terror, synes de handlingslammet når landsmenn begår massedrap på sivile med skytevåpen. Det politiske flertall mener ingen ting må gjøres som kan svekke den grunnlovsfestede retten til å bære våpen, til tross for at rekken av amerikanske massedrap med skytevåpen er blitt sørgelig lang.

Tilhengerne av strengere våpenkontroll vil nå på ny kreve at myndighetene strammer inn tilgangen og minner opinionen om hvor mange som blir drept med skytevåpen i USA. Motstanderne argumenterer med at strengere våpenkontroll bare vil gjøre det vanskeligere for lovlydige borgere å bære våpen. I det andre tillegget til den amerikanske konstitusjonen står det at folkets rett til å bære våpen ikke må krenkes.

Søker motiv

De kommende døgn skal etterforskerne forsøker å finne et motiv for det som i dag bare virker meningsløst og uforståelig. Minst 58 mennesker er drept og flere hundre såret.

I de forferdelige bildene av det som utspant seg denne vonde og mørke natten, ser vi også eksempler på menneskelig omsorg og godhet. Alle som forsøker å gi førstehjelp og trøst til de traumatiserte. Sårede som blir båret i sikkerhet på provisoriske bårer. Mennesker som tar vare på hverandre.

I denne neonopplyste drømmebyen i ørkenen leves livet intenst. Ikke i dag. Byen er i sorg over alle tapte liv. Las Vegas er blitt et nytt kapitel i lang amerikansk tragedie.