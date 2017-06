KOMMENTAR: Her er klimakuttene selv oljebransjen elsker

Kommentar KIRKWALL (VG) Storbritannia bruker nå like lite kull som før den industrielle revolusjonen. Også USA og Kina kutter ut kull.

På Orknøyene, langt ute i havet nord i Skottland, plasserer de «vindmøllene» sine under vann. Øygruppen er selvforsynt med energi. Britenes pris på CO2-utslipp og subsidiering av ny energi har gjort det mulig, sammen med den uttalte vridningen bort fra kull og over på fornybar, kjernekraft og gass.

En ny rapport fra det britiske oljeselskapet BP viser at politikken virker. Bruken av kull falt med hele 52,5 prosent i Storbritannia i fjor. Globalt ser vi en nedgang på 1,7 prosent, «et sentralt brudd med fortiden» ifølge BP.

Aller mest synlig er bruddet i Storbritannia. Så lite kull har de ikke brukt på 200 år. Men også i Kina og USA - verdens største utslippsland - kutter. Kina har minket produksjonen, kullprisene har gått opp og fornybar og gass har kommet inn.

Det er bra for miljøet. Kull er så ille at det til og med gjør oljeselskaper grønne. En overgang fra kull til gass betyr halvering av utslippene. Derfor er det ikke så overraskende at oljeselskapenes miljøengasjement sentreres her. Men også norske politikere liker vinklingen. Den gjør det mulig å fortsette å selge norsk fossilenergi og samtidig være miljøvennlig.

Det provoserer mange miljøvenner. Men det er ikke bare hykleri, det er kjemi. Regnestykkene stemmer. Å legge ned et par kinesiske kullkraftverk gir synlige utslippskutt, til forskjell fra det meste av norsk miljøpolitikk. Men i Norge, som kjører på ren vannkraft, blir den egentlige agendaen tydeligere enn alle andre steder. Globalt derimot, er kull fortsatt den nest mest populære energibæreren, etter olje.

Miljøforkjempere har likevel selvsagt rett i at gass og olje ikke er noen løsning om vi skal nå togradersmålet. Da må verden over på for eksempel mer av Orknøyenes bølgekraft. I dag utnyttes den ikke som den burde, produksjonen slås innimellom av fordi behovet er dekket. Kabler til Skottland mangler. Slikt bør på plass om landet skal klare å nå sitt fornybarmål innen 2020.

Britene vil slite med å nå målet. Men kull-kuttet sier noe om hvor fort det kan gå. Frem til 2013 brukte britene stort sett kull til å lage elektrisitet. Nå står kullbruken for bare ni prosent. For et par år siden ble de siste store kullgruvene stengt. Landet vil snart ikke ha kullarbeidere igjen.

Men samtidig er Donald Trump i ferd med å gjenåpne kullgruvene.

Miljøvenner må sette sin lit til at markedet vil utkonkurrere kull. Og på treløse Orknøyene, hvor de før måtte brenne torv for å få energi, utvikles ny teknologi sammen med blant annet norske krefter. Den teknologien kan være med å trumfe Trump.