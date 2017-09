Krigsprofitøren Norge

Debatt Det heter seg at Norge har et strengt eksportregelverk for våpen og ammunisjon. Det har vi ikke.

DAG HOEL, forfatter av Fred er ei det beste - fra innsiden av den norske ammunisjonsindustrien.

VG avdekker en pinlig sak for Norge. Vi selger ammunisjon til De forente arabiske emirater som er mistenkt for å begå krigsforbrytelser Jemen. Salgene er tilsynelatende i strid med intensjonene i den norske eksportlovgivningen. Norske politikere er forferdet. Er det noen grunn til å være det?

Det er flere år siden Nammo og Kongsberggruppen, begge selskaper med 50 prosent norsk statlig eierskap, etablerte seg med salgskontorer i De forente arabiske emirater. Hvorfor denne forundringen over at kontoret benyttes? Det burde eieren være innforstått med.

Forfatter Dag Hoel. Foto: Roger Neumann , VG

Det heter seg at Norge har et strengt eksportregelverk for våpen og ammunisjon. Det har vi ikke. Det ligger strenge intensjoner i formuleringer som at vi ikke skal «eksportere til land i krig, borgerkrig, eller hvor krig truer». Og vi skal også ta hensyn til menneskerettighetssituasjonen i landene vi eksporterer til.

Men i praksis er formuleringene et skygge-regelverk som forvirrer opinionen og villeder om faktisk eksport av norsk militært materiell. Praksis er at UD godkjenner de aller fleste eksportsøknader, uansett om det er fare for at ammunisjon fra Raufoss blir brukt i krigen i Jemen, eller at regimet i Thailand bruker norske militære produkter mot egen befolkning. Oppdraget fra politikerne, enten regjeringen er satt sammen sånn eller slik, er å tolke vidt og bredt og sørge for arbeidsplasser og industriutvikling på Raufoss og Kongsberg.

Men det er ikke alt. La meg bruke eksempelet Nammo som nå eksporterer til Emiratene. Nammo er fra tusenårsskiftet videreføringen av Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Norges første bedrift som med statlig eierskap slo profitt på krig. Da jeg for en tid tilbake spurte direktøren ved Nammo Raufoss, Erland Paulsrud, om bakgrunnen for at Nammo har et salgskontor i et såvidt urolig område som Emiratene, svarte han: «Det var grundige overveiinger før vi gjorde den etableringen. Den er basert på at det finnes markedsmuligheter for Nammo i området. Kort og godt. Og så forholder de ulike avdelingene av Nammo seg til sine nasjonale regelverk.»



Det Paulsrud sier, er for det første at der det finnes et marked, der vil norsk våpenindustri prøve å få innpass. For det andre eier Nammo bedrifter i mange land. Om en eksport skulle vise seg uhåndterlig fra Norge, kan Nammo eksportere fra for eksempel USA, etter amerikanske regler. Slik har en av juvelene fra Raufoss, panservernraketten M72, blitt eksportert til krigsområder mange steder i verden, gjerne i strid med norske, politiske posisjoner. Eksemplene er mange. Jeg kan nevne Israels krigføring i Gaza.

Norsk våpenindustri er også delleverandør til våpenprodusenter i andre land. Slik eksport var for noen tiår siden politisk uglesett. Fra 90-tallet, etter at liberale ideer om globalisering hadde bearbeidet oss gjennom et par tiår, er regelverket endret. Nå kan norske bedrifter være delleverandører til våpenprodusenter i andre land, uten å rammes av norsk regelverk. Eller som den tidligere direktøren ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Bjarne Gravdahl, sier: «Det var en viss politisk dobbeltmoral.»



Ammunisjonsproduksjonen på Raufoss ble etablert i 1896 for at vil skulle ha sikker tilførsel av ammunisjon i tilfelle svenskene gikk til krig mot oss i selvstendighetskampen. I 1920 eksporterte Norge for første gang krigsmateriell. Fra Raufoss. Fjorten år senere var vi tøylesløse krigsprofittører som tjente penger på kriger i Bolivia og i Kina. Vi ble fordømt av Folkeforbundet og fikk vår første lovgiving om våpeneksport etter at Stortinget hadde våknet.

Senere har våpeneksporten ut fra skiftende politiske strømminger variert fra full stopp til stor aktivitet. De største, norske aktørene, med statlig eierskap, er konsern som tjener penger på krig og krigsfrykt over store deler av verden. Den kommersielle begrensningen er ikke regelverket, men at mange land har en proteksjonistisk praksis. Norge slipper i begrenset grad inn i markedene vi finner interessante.

Da Roger Ingebrigtsen (Ap) var statssekretær i forsvarsdepartementet, sa han at norsk våpenindustri «styrker troen på at Norge kan overleve også etter at oljen er slutt.» Våpen er en legitim handelsvare, så lenge vi bruker den på land langt borte, eller til å styrke vårt lag. Og vi er på lag med Saudi Arabia og De forente arabiske emirater.

Organisasjoner som arbeider med menneskerettigheter, som Røde Kors, etterlyser tydelige lover og forskrifter som hindrer UDs praksis med å tillate salg til land hvor de frykteligste brudd på menneskerettigheter foregår. Det ville være fint, men jeg tror ikke det er et ønske blant politikere hverken i Høyre eller Arbeiderpartiet. De skal skape arbeidsplasser.