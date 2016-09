Michelle Obama: - Trump såret oss

Kommentar PHILADELPIHA (VG) Studentene jublet da førstedame Michelle Obama gikk i strupen på Trump – uten at hun nevnte navnet hans én gang.

«Og så er det dem som gjennom åtte år har fortsatt å stille spørsmålstegn ved om mannen min i det hele tatt er født i USA, ropte en engasjert Michelle Obama til de fremmøtte studentene på LaSalle-universitetet, som hadde stått timer i kø for å høre henne.

«Og la meg få si, sårende, løgnaktige spørsmål, stilt for å underminere hans presidentskap. Spørsmål som ikke kan bortforklares med at andre har også stilt dem, eller som kan feies under teppet med et par uærlige setninger på en pressekonferanse».

Hun brukte ikke navnet på Trump, noe som ga ham en slags Voldemortsk – han hvis navn vi ikke nevner – tilstedeværelse i salen.

Jeg så Michelle Obama tale et par ganger under valgkampen for åtte år siden. Hun var skoleflink, temmelig konvensjonell, ganske tilbakeholden. Antagelig preget av ryktekampanjen fra politiske motstandere om at hun skulle være nærmest en militant radikaler.

I år er hun en helt annen. Talen hennes på demokrateneslandsmøte var utvilsom den som slo best an blant delegatene, i den grad at hun overstrålte Hillary Clinton. Og det var i den talen hun lanserte slagordet som i går kveld var drapert over hele bakteppet bak talerstolen, og som Clinton selv har begynt å bruke:

«When they go low, we go high».

Man kan selvfølgelig spørre seg om alle de opptil 30 år gamle klippene Clinton-kampanjen bruker av Trump som sier dumme ting er å «go high». Men ingen er bedre til å ramme inn denne påstanden enn Michelle Obama, som snakker engasjert og overbevisende om temaet:

Inntil nå har Barack Obama gitt uttrykk for at den såkalte «birther-saken», spørsmålet om han virkelig er født i USA, bare har vært en dustete distraksjon. Under debatten natt til tirsdag viste Clinton til at Trump hadde pumpet løs påspørsmålet i årevis. At det var «en rasistisk løgn» og at Clinton på nært hold hadde sett hvordan den plaget ham.

Og onsdag bekreftet Michelle Obama altså Clintons påstand om at spørsmålet rundt ektemannens opprinnelse hadde vært sårende. Det er ikke sikkert det er sant. Det er blitt sagt mye rart om Obama, og noe av hans suverenitet har vært at han aldri har gitt inntrykk av at det går innpå ham.

Men i fremstillingen av Trump som en kynisk, ikke altfor smart bølle, er den effektiv, både på grunn av de rasistiske implikasjonene, og på grunn av ekteparet Obamas, og ikke minst fru Obamas, popularitet.

For populære er de, og mer populære blir de for hver dag som går mot valget. Onsdag led riktignok presidenten et sviende nederlag i Kongressen da et tverrpolitisk flertall overkjørte vetoet hans i lovforslaget som skal gi 11. september ofre råd til å saksøke Saudi Arabia.

Men for noen uker siden ga Gallup ham en popularitetsoppslutning på 58 prosent, som er det høyeste siden hvetebrødsdagene etter innsettelsen i 2009. Det er imidlertid uvanlig at en førstedame går ut på denne måten og driver såpass aktiv for ektemannens mulige etterfølger. Hillary Clinton selv gjorde aldri noe sånt for Al Gore og Laura Bush drev ikke kampanje for McCain.

Men at det er en førstedame som nå driver kampanje for den første mulige kvinnelige presidenten har selvfølgelig en helt egen signaleffekt. Og kan vise seg viktig i et valg hvor nettopp kvinnene kan bli avgjørende.