I all anstendighet

Kommentar Som Michelle Obama sier: Dette er ikke normalt!

Det er knapt ord igjen til å beskrive Donald Trump. Fyren – presidentkandidaten! – er utenfor enhver folkeskikk. Man tror ikke det man ser og hører. Ordene ramler ut av ham, usammenhengende og ofte frastøtende, og måten han omtaler kvinner på – garderobeprat, du, liksom, kom deg i så fall ut av garderoben, ditt vesel! – er som å høre en overdreven karakter i 60-tallsdramaet «Mad Men» – den gangen menn fikk lov til å være menn, som det gjerne heter, i betydningen: Noen svin.

Men menn er ikke slik. Nei, vi vanlige menn snakker ikke om kvinner slik Trump gjør, skrytende og svett. Michelle Obama sa det slik i talen hun holdt i New Hampshire i går, og som går viralt og hylles som et mesterverk: Mennene i mitt liv snakker ikke om kvinner på denne måten, og de er ikke unike. Å si at Trump-snakket er typisk for menn, er fornærmelse mot alle menn!

Michelle har så rett: Det er ingenting mandig i å snakke slik, bruke slike ord, den evinnelige objektiviseringen av kvinner, altså halvparten av befolkningen. Vi menn er ikke slik, vi er fedre, kamerater, kjærester, og vi er moderne, vi tafser ikke, vi er siviliserte folk. Vi lever i 2016. 2016.

Samtidig har Michelle Obama selvsagt også rett når hun understreker at trumpsk oppførsel ikke er et aparte avvik heller. «Det skjer hver eneste dag», sier hun, for dessverre er kvinneforakten lever i aller verste velgående, også her. «Manne»gruppen Ottar, er det visst noe som heter, vi leser stadig om tafsing og ufyselig oppførsel på musikkfestivaler, og i de såkalte russelåtene skråles det om jenter og kvinner på måter som gjør at man rent mister troen på fremtiden. Og som barske Faten Mahdi al-Hussaini minnet oss om denne uken: I visse minoritetsmiljøer er den sosiale kontrollen mot spesielt jenter og kvinner fortsatt svært omseggripende. Trist.

Kvinnefiendtlige holdninger finnes altså der ute, her til lands, og det er forstemmende. Kanskje er det verre enn før, til og med, selv om slikt er vanskelig å måle. Men heldigvis blir ikke slikt (forsøksvis) legitimert av politikere og opinionsledere av ymse art, selv om Carl I. Hagen av mystiske årsaker fant grunn til å meddele at Trumps kvinneforaktende jabb er «griseprat alle menn har vært borti». Vel, snakk for deg sjæl.

Måtte Michelle Obamas ord ljome overalt. Som hun sier: Dette er ikke normalt, det er mangel på basal menneskelig anstendighet.

Jeg har aldri sagt dette før, men det er jammen på tide: Jeg er feminst, og sier det med stolthet.