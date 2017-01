Narkoboss med enveisbillett til Amerika

Kommentar Narkobaronen, edderkoppen i et kriminelt nettverk og utbryterkongen. Joaquin «El Chapo» Guzmán var beryktet for alt dette, og mye mer.

Natt til fredag ble lederen for et av verdens største narkotikakarteller fløyet fra Mexico til USA, hvor han er siktet for produksjon og distribusjon av narkotika, våpenbruk, hvitvasking og for å lede et kriminelt foretak. Han er blant de største fiskene som har havnet i myndighetenes garn.

Til tross for en usedvanlig blodig og brutal krig mot myndigheter og rivaler ble «El Chapo» en slags forbrytersk helteskikkelse for noen. I hjembyen kjøpte han seg sympati ved å delta han ut gaver til fattigfolk. Han spiste middag med kjendiser og ga intervjuer til internasjonale magasiner. Han utnyttet til fulle folkelig mistillit til myndighetene og amerikanernes umettelige etterspørsel etter hans illegale produkter. Mer enn noe annet ble han en kriminell legende på grunn av sine evner til å unnslippe lovens lange arm. Så lenge det varte.

Guzmán utstyrte sine hus med skjulte rømningsveier slik at han alltid var et hestehode foran politiet. Når han omsider ble fakket klarte han å flykte fra fengsel, angivelig skjult i kassen for skittentøy. Da han ble plassert under 24 timers overvåking i et høysikkerhetsfengsel klarte han i 2015 å unnslippe på motorsykkel gjennom en underjordisk tunnel.

At Guzmán nå er ute av spillet betyr ikke slutten for Sinaloa-kartellet han bygget opp. Andre har for lengst overtatt driften av den kriminelle milliardindustrien og smuglernettverket. Men arrestasjonen og utleveringen av "El Chapo" er et talende eksempel for narkobossene. Andre kan også bli stilt til ansvar.

Utleveringen av Guzmán fant sted bare timer før innsettelsen av Donald Trump. «El Chapo» har lenge vært ønsket av USA og like lenge har hans advokater argumentert med at en utlevering vil være i strid med landets grunnlov. Uthalingstaktikken har vært vellykket, inntil fredag kveld.

Meksikanske myndigheter sier utleveringen ikke har noe å gjøre med innsettelsen av Donald Trump. Men det kan tolkes som et tydelig politisk signal fra president Enrique Peña Nieto. Trump startet sin valgkamp med grove anklager mot meksikanske innvandrere. Han fulgte opp med å love at han vil bygge en mur mot Mexico som meksikanerne skal betale for. Ikke overraskende nekter Mexico å ta regningen.

En utlevering om en måned eller to ville blitt tolket som en seier for Trump, noe Peña Nieto neppe unner ham. Da var det kanskje bedre med en liten avskjedsgave til Barack Obama.