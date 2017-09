Merkels brysomme rivaler

Kommentar Et uventet dårlig resultat for Angela Merkel, et forventet dårlig resultat for Martin Schulz og et gjennombrudd for ytre høyre.

Valg i Tyskland handler om seks partier som kjemper om stemmene før Angela Merkel til slutt vinner. Slik har det vært tre ganger på rad. Også etter dagens valg leder hun Tysklands suverent største parti. Men valgresultatet har en vond bismak.

Kristeligdemokraten Merkel kan fortsette som forbundskansler, enten i koalisjon med de liberale fridemokratene (FDP) og De Grønne, eller i storkoalisjon med Sosialdemokratene (SPD). Men de vil ut av dette politiske fornuftsekteskapet.

Hennes parti, kristeligdemokratene (CDU/CSU), ser ut til å gjøre et skuffende svakt valg. De første prognosene viser et resultat på 32,5 prosent, som er langt dårligere enn for fire år siden og lavere enn meningsmålingene har antydet. Og for første gang siden 2. verdenskrig stormer et parti fra ytre høyre inn i det tyske parlamentet.

LES OGSÅ: Prognosene viser at Merkel kan fortsette

Alternativ for Tyskland (AfD) er et nasjonalistisk og sterkt innvandringskritisk parti som for første gang blir representert i Forbundsdagen. Prognosene viser at de kan bli Tysklands tredje største parti.

Den andre valgvinneren er Fridemokratene (FDP), et liberalt parti, som anses som en naturlig samarbeidspartner for Merkel. FDP klarte ikke sperregrensen for fire år siden, men skal ha fått over ti prosent av stemmene denne gang.

For Sosialdemokratene ser valget ut til å bli deres dårligste noensinne. Partiet har mistet kraft og oppslutning av å sitte i regjeringen de siste fire årene sammen med Merkels kristeligdemokrater.

Begge regjeringspartiene ser ut til å gå kraftig tilbake, til fordel for mindre partier. Men det er ingen entydig protest: FDP er et liberalt parti, AfD er høyreradikalt.

Ingen vil samarbeide med de høyreradikale i Forbundsdagen, men de sprenger en grense ved å bli sterkt representert. Alternativ for Tyskland (AfD) har drevet en svært aggressiv valgkamp og brutt tilvante normer i tysk politikk. Det passer sinte og frustrerte velgere, spesielt i det tidligere Øst-Tyskland.

Vanligvis er tonen i den politiske debatt respektfull, som i den eneste TV-debatten mellom Angela Merkel og Martin Schulz. De nikket ofte bekreftende til motkandidatens argumenter og i flyktning- og asylpolitikken var det vanskelig å få øye på noen forskjell.

LES OGSÅ: Ti spørsmål og svar om det tyske valget

Konsensuspolitikken, hvor man søker samarbeid fremfor konfrontasjon, har tjent Tyskland godt, både på det politiske og økonomiske området.

Men for noen av de som blir stående utenfor når velstanden fordeles, eller blant de som oppgir at de føler seg fremmede i eget land, er konsensus opprørende. I protest søker de mot ytterliggående alternativer, til de som oppildner til polarisering og konflikt.

AfD stilte til valg for første gang for fire år siden, med EU-kritikk som viktigste sak. De var nær, men greide ikke sperregrensen. For to år siden fant partiet sin vinnersak, innvandringsmotstand. Da det kom over en million flyktninger og migranter på kort tid fikk AfD vind i seilene.

Og AfD representerer mer enn bare innvandringskritikk. Ledende talspersoner uttrykker også høyrenasjonalistiske standpunkt, som da Alexander Gauland sa at tyskerne har rett til å være stolte over tyske soldaters tjeneste i to verdenskriger. Han er en av AfDs to partiledere.

SPD-leder Martin Schulz sa i valgkampen at Alternativ for Tyskland ikke er noe alternativ, men «en skam for vår nasjon».

Valgresultatet viser med all tydelighet at sosialdemokratene (SPD) bare taper på å delta som juniorpartner i en koalisjonsregjering. De har riktignok fått gjennomslag for mange av sine saker de siste fire årene, men de blir ikke belønnet av velgerne.

Det naturlige for SPD er å gå i opposisjon og bruke de neste årene på å utmeisle ny politikk. Går de ut av regjering vil de også forhindre at AfD blir det største opposisjonspartiet med de privilegier og den talerstol som gir.

Skal det skje må Merkel bygge en ny regjeringskoalisjon med Fridemokratene (FDP) og De Grønne. Det er høyst usikkert om hun lykkes. Hvis det ikke går er det eneste alternativet en ny storkoalisjon med ulykkelig sosialdemokrater.