Merkel som Europas keiserinne

Kommentar WESTERWALD/GELSENKIRCHEN (VG) I dag setter Angela Merkel kronen på sitt politiske verk. Hun vinner det tyske valget, for fjerde gang på rad.

Det er en stor prestasjon i en urolig tid, preget av oppbrudd og protest i mange andre europeiske land. Angela Merkel er garantisten for kontinuitet og stabilitet. Hun er Europas ubestridte leder.

Meningsmålingene tyder på at Merkels kristeligdemokrater (CDU/CSU) vil få om lag 36 prosent av stemmene i dagens valg til Forbundsdagen. Sosialdemokratene (SPD) ligger an til å få 22 prosent, mens fire partier har en oppslutning på mellom 11 og 8 prosent: Det høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD), de liberale fridemokratene (FDP), det sosialistiske venstrepartiet Linke og De Grønne.

Beste administrator

For fire år siden skrev jeg at Merkel vant valget nesten uten å snakke om politikk. Det var tilstrekkelig å minne velgerne om at hun var best skikket til å administrere Tyskland.

Siden forrige valg har Europa opplevd en strøm av flyktninger og migranter og Tyskland har tatt mot mer enn en million mennesker. Britene er i ferd med å forlate EU og amerikanerne valgte Donald Trump til president. I det franske presidentvalg i mai fikk Marine Le Pen fra Nasjonal Front 34 prosent av stemmene.

LES OGSÅ:-Må ta skjebnen i egne hender

I disse turbulente tider lover ikke Merkel velgere annet enn moderasjon og stø kurs. For et Tyskland hvor det er godt å leve, er kampanjens enkle slagord. Og for mange tyskere er livet godt. Økonomien er solid, arbeidsledigheten har sunket til 3,8 prosent og lønningene stiger. Merkel har regjert siden 2005. Om to år vil hun sittet lenger enn Konrad Adenauer, Vest-Tysklands første leder etter krigen.

Sikker plass

-Vi er stolt av landets stabilitet, sier CDU-kandidat Andreas Nick. Jeg møter ham på valgkamp i Rheinland-Pfalz, hvor han stiller til gjenvalg i en krets som kristeligdemokratene regner som sikker.

Dette er et velstående område med veldrevne familiebedrifter, teknologigründere og vakre landsbyer mellom skogkledde åser. Nick sier velgerne er opptatt av tre saker: Sikkerhet, økonomi og samhold. Sikkerheten er truet, både i verden og hjemme. Digitalisering krever økonomisk omstilling. Samholdet stilles på prøve i et mer mangfoldig samfunn.

AfD stiller ikke kandidat i Nicks krets, men gjør det sterkt i andre, mindre velstående deler av landet. Det skyldes i all hovedsak at Merkel åpnet døren for flyktningene i 2015. Alternativet kom ikke over sperregrensen for fire år siden, men har nå fordoblet sin oppslutning. For første gang blir det nasjonalistiske og sterkt innvandrings- og EU-kritiske partiet representert i Forbundsdagen.

LES OGSÅ:Høyrepopulister kan gjøre brakvalg

Taper oppslutning

-2015 kan ikke og skal ikke gjenta seg, sier Merkel nå. Flyktningstrømmen har avtatt og kansleren har vunnet tilbake tapt popularitet. Verre er det for Sosialdemokratene og deres toppkandidat, Martin Schulz, som risikerer å få det dårligste valgresultat noensinne. SPD har tapt oppslutning på å være juniorpartner i Merkels regjering de siste fire årene.

I valginnspurten har Schulz reist til Ruhr i hjertet av Nordrhein-Westfalen, historisk en bastion for SPD. Partiet har styrt delstaten i 65 av de siste 51 år, men tapte for CDU under delstatsvalget i mai. Da fikk SPD 38 prosent oppslutning i Gelsenkirchen mot 57 prosent for fire år siden. Her er både arbeidsledigheten og innvandringen høy. Velgere går til AfD, eller de blir sittende hjemme.

I Gelsenkirchen forsøker Schulz å appellere til de som ikke har fått del i velstanden. De med lavest inntekt har opplevd reallønnsnedgang de siste 20 årene. Han snakker om sosial rettferdighet og behovet for å øke de offentlige investeringene.

LES OGSÅ VG+:Med Merkel i førersetet

Skeptisk til ideologer

Schulz er ingen karismatisk taler. Det er ikke Merkel heller. Verken Schulz eller Merkel appellerer til følelser, men rasjonalitet. Åtte av ti tyskere regner seg som sentrumsvelgere, sentrum-høyre eller sentrum-venstre. Tyskere flest ønsker seg politikere som er dyktige til å administrere, ikke radikale ideologer. De har historisk erfaring for hvor galt det kan gå.

LES OGSÅ LEDEREN:Tysklands stabilitet

I Gelsenkirchen bruker Schulz mye tid på å snakke om bestrebelsene i etterkrigstiden med å bygge fred, frihet og stabilitet i Europa og at det er en plikt å videreføre dette til neste generasjon. Ingen må dette for gitt. Etter valgmøtet spør jeg Schulz om hvorfor sosialdemokrater taper det ene valg etter det andre i Europa, inkludert i Norge. Hva er sosialdemokratiets problem?

- Vi kommer til å vinne på søndag og da er det problemet løst, sier Schulz.

Men det kommer ikke til å skje. Merkel får sin fjerde periode. Hun kan få parlamentarisk flertall for en regjeringskoalisjon sammen med Fridemokratene (FDP) og De grønne. Hvis ikke dette lykkes er kristeligdemokrater og sosialdemokrater dømt til å regjere sammen i ytterligere fire år.