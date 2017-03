Faktisk! Rett og slett

Leder Vi håper og tror at den nye tjenesten Faktisk kan bidra til en raus, direkte og faktabasert samfunnsdebatt.

Ulike meninger er selve grunnlaget for en god debatt. Ofte kan vi også oppfatte virkeligheten ulikt, fordi vi legger vekt på forskjellige ting. Det som er utslagsgivende for en persons standpunkt, kan være helt underordnet for en annen. Slik har det alltid vært. Og slik vil det alltid være.

Men vi må vite hva som er fakta. Om hvilke faktiske opplysninger vi skal legge til grunn når vi diskuterer. Noe er sant, og noe er usant. To pluss to er fire, ikke fem. Det går ikke an å si at det ene svaret er like godt som det andre. Den som påstår at fem er riktig svar, må møte motstand.

De siste årene har vi fått et nytt debattklima, der faktaenes kraft har blitt svekket. Falske nyheter og såkalte alternative fakta har fått stor utbredelse - ute i verden, men også her hjemme. Dersom folk ikke lenger vet hvem de kan stole på, og hva som er sant, rokker det ved den grunnleggende tilliten til samfunnsinstitusjonene - til selve demokratiet.

Norge er et av verdens mest tillitsbaserte samfunn. Folk stoler på hverandre. Og de stoler på myndighetene. Tillit er kanskje vår fremste kapital i møte med en urolig verden. Men vi kan ikke ta tilliten for gitt. Den er lett å rive ned, og vanskelig å bygge opp igjen.

Vi ønsker å gjøre vår del for å beskytte tilliten i det norske samfunnet. Derfor vil VG, i samarbeid med Dagbladet og NRK, faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter. Gjennom den nye tjenesten Faktisk skal politikere og andre deltagere i samfunnsdebatten sjekkes. Faktasjekkerne skal lete etter feil, falske nyheter og såkalt alternative fakta på alle plattformer. De skal også sjekke oss i mediene. Faktisk er en selvstendig organisasjon. Åpenhet og deling er nøkkelord. Alle kan bruke innholdet i Faktisk.

Når tre konkurrerende mediehus går sammen i et slikt samarbeid, er det et signal om alvoret i situasjonen. Det forteller også om vårt ønske om å beskytte tilliten til den solide og gjennomarbeidede journalistikken, og om vårt ønske om en samfunnsdebatt der vi fortsatt kan baserer våre ulike meninger på omforente fakta. Målet er å bevare en raus, direkte og faktabasert samfunnsdebatt. Vi håper og tror at Faktisk kan være et godt bidrag i denne sammenheng.