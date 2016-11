Til helvete med hamburgerne!

Debatt Alle spisesteder består nå av tre fyrer med tattiser, helskjegg og lærforkle – og de serverer kjøttpuck til 200 spenn.

DAGFINN NORDBØ, satiriker og skribent

Misforstå meg rett. Ikke noe galt med burger, men må vi ha det på hvert eneste gatehjørne? Burgerinvasjonen minner meg litt om nylig avholdte Operasjon Dagsverk: Hvert år får 100.000 skoleelever samme geniale idé: å selge boller i området rundt Karl Johan. Glem det, liksom. At burger er en megatrend er umulig å ikke få med seg – selv veganere spiser burger, så lenge det ikke er kjøtt i den.

Dagfinn Nordbø.

Hadde jeg fått 10 øre for hver burger som selges i verden hver dag, ville jeg i løpet av et par uker stått på Forbes' liste over verdens rikeste. Kan du kalle noe for en burger, strømmer pengene inn. Bruk gjerne forstavelsen «gastro» – det er skikkelig hot. Men, er det ikke for pokker nok nå? Når skal bransjen få noen andre ideer?

Me 2

I reklamebransjen fins det et uttrykk som heter «Me too» – det betyr at noen ser at noen andre har en idé som selger, og deretter går fullt og helt inn for nøyaktig det samme konseptet.

Det bringer sikkert penger i kassa en stund, men til slutt sier noen «meh«, og deretter går det nedover.

I Amsterdam har de lokale omdøpt en gate til Burger Street, på grunn av alle de fantasillioner sjappene som selger det samme. Gata heter forresten Eerste Constantijn Huygensstraat , noe som er umulig å uttale etter bare to Heineken.

Genial oppfinnelse

Som ved alle suksesser, er det en hel hærskare av folk som erklærer farskapet. Vi var først! Vi serverte den første burgeren! Det startet i USA, selvsagt, og derfra har kjøttpuck mellom bakverk spredd seg over hele kloden.

Mange påstår at det startet på verdensutstillingen i St.Louis i 1914, da som enkel streetfood. Du skulle kunne spise den gående. Gatemat kan naturligvis være fantastisk, med en enorm variasjon og enestående ferskhet, som i Thailand, Malaysia, Vietnam og andre asiatiske land.

Her i Norge, derimot, er ikke burger gatemat lenger. Vi har jo røven full av oljepenger, så her er burger blitt «gourmet» som krever at du sitter innendørs, spiser med kniv og gaffel og i tillegg drikker øl til 200 kroner literen. Kokken sørger for å kjøre på med så mye salt og brutal chili at du straks bestiller en halvliter til.

Fra håndmat til dusteri

Som sagt må vi altså inn for å spise gatemat her i landet, og der du før kunne iføre deg godbiten i hånda på vei til bussen hjem, blir du nå servert et tredve centimeter høyt tårn som truer med å velte i det den ankommer, holdt sammen av en pinne. Kokkens enorme kreativitet vises ved den artige cherrytomaten som avslutter byggverket. Øverste burgerbrød er gjerne så høyt at du tar det i hånda og spiser det, for deretter å få barten eller nesa full av den fancy mustard-majo-ketchupblandingen de har smurt det inn med.

For noen år siden var det faktisk mulig å dele en burger i to og spise den med hånda, men ikke nå. Nå kommer Keiserens nye tårn til bordet, og imponatoreffekten er sannsynligvis for å forsvare den ublu prisen.

Håndmat – nei, du. Det er for mye stash i mellom, og klarer du likevel å klemme den sammen, spretter den altfor tjukke bifftomatskiva ut som en frisbee og lander i utringningen til dama du er ute med. Alternativet blir da å dissekere hele det forbannede kunstverket, og tallerknen blir et remjende sodoma av bacon, majo, smeltet ost, relish, salatblader og alt det andre du var så dum å bestille.

Hamburger er digg

Jeg liker det likevel. Å kjøpe en gourmetburger er, bortsett fra det nevnte sølet og styret, tross alt en av de beste måtene å få i seg to tusen kalorier på. Dessuten er den jo breddfull av mettet fett, kolesteroløkende stoffer og alt annet som lavkarbofolkene påpeker at vi blir slanke og sunne av. Men, takke meg til tapasrestauranter som lager miniburgere. De er jo faktisk mulig å få i seg på en sivilisert måte, uten å måtte sende buksene til rens dagen etter.

Til alle i bransjen – mer kreativitet, takk. La oss slippe de vulgære slagskipene. Gjør det mindre, selv om vi nordmenn tror at alt som er digert er bedre. Vi er mer amerikanske enn amerikanerne. Vel, kanskje ikke helt – i Statene har de i alle fall selvironi på det: I Las Vegas serverer Heart Attack Grill en såkalt Quadruple Bypass Burger. Kvadruppel bypass betyr å kirurgisk reparere alle de viktigste årene til hjertet, om jeg ikke tar feil. Ærlighet varer lengst, og samme spisested tilbyr gratis mat til alle – som veier over 160 kilo.

Verdensrekorden ble satt i Minnesota, der man i løpet av 12 timer frambrakte en burger på 914 kilo. Jeg vil påstå at det er litt i overkant.

Kjære kokker – lag heller fire småburgere med forskjellige smaker i hver. Da kommer vi kanskje tilbake, og dama også. Dessuten syns jeg lærforkle er skikkelig fint.

