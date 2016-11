Slutt med boikotten, Sundby

En av Norges mest kjente idrettsutøvere, Martin Johnsrud Sundby, nekter å la seg intervjue av en av Norges mest erfarne sportsreportere, TV 2s Ernst A Lersveen. Norges Skiforbund støtter Sundby, og forsvarer boikotten. Av det som har kommet frem er grunnen til Sundbys og Skiforbundets boikott av akkurat Lersveen at man mener han har vært for personlig engasjert i Sundbys dopingsak og uttrykt sterke meninger om den. Det blir han nå straffet for gjennom intervjunekt.

Sundbys og skiforbundets oppførsel er betenkelig. At den øverste eliten i Norges nasjonalidrett opererer med boikott av enkelte journalister hører ingensteds hjemme. Slike sanksjoner griper inn i pressefriheten. Hvis man mener journalister oppfører seg krenkende eller trakasserende på jobb, så tar man det opp med redaksjonene eller PFU. I Lersveens tilfelle handler det, så vidt vi kan se, ikke om oppførsel, men at man beskylder ham for å ikke være objektiv. Hvis slike oppfatninger eller beskyldninger mot journalister skal få utløse boikott og intervjunekt, er det i praksis en innskrenkning av pressefriheten. Faren for at journalister og redaksjoner ligger unna ubehagelige saker og spørsmål for å sikre seg tilgang til populære utøvere er overhengende.

Det er merkelig at Norges Skiforbund ikke innser dette. At de godkjenner og forsvarer boikott av enkelte journalister. Dopingsakene til Sundby og Therese Johaug er de største skandalene i norsk langrenn på lang tid. At sportsjournalister opptrer kritisk og pågående i slike saker er helt naturlig. At reportere som har dekket norsk skisport gjennom mange stolte år også har et personlig engasjement i offentligheten om en slik sak, kan heller ikke være diskvalifiserende. Hvis noen allikevel skal sette grenser for hva journalister skal ytre, så må det være deres arbeidsgivere, ikke de miljøene de dekker som journalister.

Sundby og skiforbundet bør snarest avslutte denne boikotten. Det kler ikke norsk idrett å oppføre seg som hårsåre potentater i møtet med en kritisk presse. Forbilder gjør ikke slikt.