Doping-saken: Ført bak lyset av VG

Debatt Selv om saker er kompliserte er det ingen unnskyldning for å holde tilbake helt essensiell informasjon, slik VG etter mitt syn har gjort i Martin Johnsrud Sundby-saken.

ESPEN UTAKER,

Kretsleder langrennskomiteen, Oslo Skikrets

På helgens høstmøte i Skiforbundet fikk tillitsvalgte i Ski-Norge en god gjennomgang av Johnsrud-Sundby og Johaug-saken. Pressen var til stede på bakerste benk, og kanskje forventet pressen et opprør mot ledelsen i Skiforbundet fra de tillitsvalgte. Flere av oss kom med mange spørsmål og delvis svekket tiltro til Skiforbundets håndtering av de to dopingsakene.

Men jo mer Skiforbundet redegjorde for den kompliserte Sundby-saken, jo mer sank

min tillitt til VGs dekning av saken - og særlig til kommentator Leif Welhaven.

Forsinket prøver ga tragisk utfall

Selv om saker er kompliserte er det ingen unnskyldning for å holde tilbake eller kraftig underkommunisere essensiell informasjon, slik jeg mener VG og andre medier har gjort.

Det mest kritikkverdige i Johnsrud Sundby-saken, er så langt jeg kan se laboratoriet som analyserte Johnsrud Sundbys prøver og sendte resultatene tilbake til FIS etter 43 dager. Det vanlige er å sende funn av unormale prøver innen ti dager etter resultatet foreligger. Etter min menig er dette den enkelthendelsen som helt klart har betydd mest i Johnsrud Sundby-saken

Likevel har jeg ikke sett et eneste kritisk spørsmål rettet mot dopinglaboratoriet og det er lagt lite vekt på denne hendelsen som Johnsrud Sundby-saken står og faller på, fra pressens side.

Denne skandaløse forsinkelsen fikk et tragisk utfall for Johnsrud Sundby, ettersom hverken han eller Skiforbundet ble varslet om at noe var galt. Derfor fikk han prøveresultater over terskelverdien både i World-cup rennet i Davos og det påfølgende rennet i Toblach.

To advarsler alt for seint

Hadde laboratoriet sendt den første prøven i rett tid, ville Johnsrud Sundby selvsagt etter rennet i Davos ha forandret det han ble dømt for: nemlig måten han tok astmamedisinen på. Eller han kunne ha søkt om medisinsk fritak om han da hadde fått beskjed at regelen i praksis ikke tillot å bruke en forstøver. Johnsrud Sundby ville da ikke fått strøket seieren i Toblach og hadde blitt stående med seier i Verdenscupen og Tour De Ski.

Konsekvensene ville altså ha blitt langt mindre dramatiske.

Selve forstøverapparatet har imidlertid blitt brukt siden 1990-tallet, og som tidligere landslagslege Thor-Øistein Endsjø sier til VG:

– Det er ingen grunn til å lage stor ståhei rundt dette.

Så fort Skiforbundet fikk informasjonen på bordet satte de i gang umiddelbare straks-tiltak, noe de feilaktig har fått kritikk for ikke å ha gjort. Praksisen med å inhalere astma medisin ble stoppet med en gang man fikk beskjed om at WADA mente at dette var å anse som brudd på doping-reglementet. I tillegg informerte Skiforbundet med en gang Antidoping Norge og Olympiatoppen for å kunne varsle særforbund slik at ikke de skulle gjøre samme feilen.

Reglene var uklare

Det var vanskelig å forstå ut av regelverket, at forstøver i praksis ikke kunne brukes. Nå sier også den svenske idrettsjuristen Anders Hübinette til TV2 at reglene var så uklare at de kunne tolkes på ulike måter. Er det uklarheter i regelverket skal det komme tiltalte til gode, hevder idrettsjuristen. Noe både frifinnelsen i FIS sitt doping panel og beslutningen fra Anti-doping Norge sitt påtalenemnd om å ikke anke viser.

Nettopp det at reglene var så uklare gjorde at Johnsrud Sundby fikk en mild dom. I CAS-dommen står det helt tydelig at Johnsrud Sundby ikke er dømt for å ha jukset, men for brudd på dopingbestemmelsene. Hadde han søkt om å få inhalere medisinen på måten han gjorde, så hadde han fått det innvilget.

Etter å ha hørt gjennomgangen som jeg ikke har kunnet lese i VG, skjønner jeg godt at Johnsrud Sundby var svært skuffet og mente at dommen var urettferdig.

At han blir fremstilt som en doper er derfor svært misvisende og alvorlig.



Skiforbundet har fått mye kritikk fra mediene fordi de har holdt saken skjult for offentligheten. Samtidig har pressen hele tiden visst at FIS påla Skiforbundet taushet så lenge saken var under etterforskning og før han ble frifunnet i FIS sitt doping panel. Etter det ønsket Martin Johnsrud Sundby selv å ikke offentliggjøre saken, før den var avgjort. Det måtte Skiforbundet respektere.

Maksimal åpenhet

Skiforbundet satte ned et internasjonalt ekspertutvalg nettopp for å få noen til å gå dem nærmere etter i sømmene, slik at ingen kunne kritisere forbundet for å skulle granske seg selv. Mens utvalget utarbeider sin rapport, skjer imidlertid det ulykksalige at Therese Johaug-saken kommer på det verst tenkelige tidspunktet. Dette får kommentator Welhaven å rope på systemfeil i Skiforbundet sammen med store deler av pressekorpset.

Samtidig skriver han i VG: «Graden av inkompetanse kjenner åpenbart ingen grenser i Norges Skiforbund».

Etter Skiforbundets høstmøte hvor pressen enda en gang er satt inn i saken, og jeg har blitt kjent med fakta for første gang, i og med at jeg ikke har fått den gjennom media, innser jeg at graden av inkompetanse åpenbart ikke kjenner noen grenser hos VGs Leif Welhaven.

Jeg er helt enig med Leif Welhaven og Aftenpostens kommentator Ole Bernhus i en ting: Noen må gå, for å bruke en slitt klisje ikke minst Aftenpostens kommentator Ole Bernhus har brukt i denne saken. Men jeg kan ikke se at de som bør gå nødvendigvis sitter i Skiforbundet.