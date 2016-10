«Manne»-gruppa Ottar

Debatt Det er full krig mellom den berømte «Manngruppa Ottar» og jenter/damer av alle slag. Det er vel på tide at en ekte mann tar til orde, og forteller hvordan ting egentlig er.

Bloggeren Eirik Falla skriver om Mannegruppa Ottar. Foto: PRIVAT

Dette innlegget ble først publisert på forfatterens blogg. Blogginnlegget blir publisert i sin helhet i overensstemmelse med bloggeren selv.

Mannegruppa Ottar er et «lite» facebookfenomen med ca. 36000 medlemmer. Her er deres egen beskrivelse av gruppa:

Velkommen til Mannegruppa Ottar. Siden den gamle gruppa med over 30 000 medlemmer ble stengt av facebook prøver vi på nytt!! Vi gir oss aldri.. Vi er mannfolk, og dette er vårt mannsjåvinistiske fristed hvor vi kan poste masse vitser, bilder og humor i vår egne lukkede gruppe uten at noen skal få stoppe oss!! Så hold det gode arbeidet oppe! Post så mye dere kan (med kvalitet) og inviter ALLE ekte mannfolk dere kjenner.

I tillegg har de noen regler på siden:

Våre regler:

Ingen Pedofili

Ingen Pornografi

Ingen bilder av lik eller avføring.

Rapportering av innlegg er ikke tillat

Invitasjon eller tagging av kvinner er heller ikke tillatt.

Regelbrudd vil føre til utkastelse uten advarsel!

Bakgrunn: Ingrid (20) grovt hetset på mannegruppe

Sånn det var deres ord, nå er det min tur!

For en god stund tilbake ble jeg invitert inn i denne gruppa. Jeg hadde aldri hørt om den, og konseptet virket jo kult nok i seg selv. Tenk deg et sted hvor menn kan få dele sin dårlige humor, samt at det i ny og ne dukker opp et bilde av en nippel. Du vet jo hvordan vi menn blir når vi ser den tildekte herligheten? Masse sikkel, samtidig som vi må stave det vi ser..... «åååååå N.I.P.P.E.L!»

Husker du? Husker du da du satt i trehytta med stjålne pornoblader fra det herlige 90-tall. Ingen kunne se deg, ingen visste om det. Ingen måtte vite at du så på nakne damer!

VG mener: Uakseptabel hets

Det var en voksen versjon av dette jeg så for meg med «Mannegruppa Ottar». Og det var det egentlig i starten. Veldig mye «bra» mannehumor og et tilfeldig nakenbilde av pornostjerner innimellom. Men det var før Sophie Elise.......

Det berømte bildet av toppbloggeren dukket raskt opp etter jeg ble medlem. Og jammen tok det ikke lang tid før det forståelig nok ble slettet. «Mannfolk» i mannegruppa syntes det var hysterisk morsomt, og delte bildet igjen og igjen. «Vi har all rett til å dele slike bilder i vår «eksklusive» gruppe.», «Hun får bare som fortjent», «Ludder» og «hun kler å ha den i munnen». Slike kommentarer florerte på «Mannegruppa Ottar».

Etter det gikk det bare nedover.

Vitser om sex med barn, syke bilder av vrengte organer. Trusler mot folk som rapporterte bildene og en enighet om at de som snakket negativt om gruppen, burde bli flådd levende.

Ta deg sammen a «mann»!

Les også: Sophie Elise vil anmelde medlemmer av Mannegruppa Ottar

Det er INGEN voksne menn som kan forsvare den gruppen og dets innhold lenger. Alle forstår at hevnporno er latterlig, og at du ikke engang TULLER med pedofili. Ingen MENN kan forsvare trusler mot en 13 år gammel jente som tar til ordet mot gruppen. Hun er 13 år, hun er et BARN. Er det noen som burde fått gjennomgå, så er det de drittungene som har postet de kommentarene og sendt de meldingene. Jeg blåser i om det er postet av 30 eller 40-åringer. Melder du slike ting, ja da er du en drittunge, og ingen ekte MANN!

Jeg oppfordrer ALLE til å melde seg ut av denne gruppen!

99% av medlemmene i den gruppa er som meg, det er MANNFOLK som har litt mellom øra. Skal ikke skryte på meg noe, men litt finnes det i topplokket til oss menn. Poenget er at den gruppa nå er ØDELAGT av et fåtall, som hverken eier vett eller forstand, i noen grad. De har ødelagt den brilliante ideen, ideen om den voksne manns variant av smugtitting i pornoblader som 10-åring.

De har tatt ifra 35900 ekte mannfolk sjansen til å se en nippel, uten at kona vet det. De har fratatt oss muligheten til «god» mannhumor, uten innblanding av diverse overtenkende vesener (kvinner). Fantastisk idè, men helt ødelagt av drittunger som sitter hjemme på promperommet og kjemper for den «fantastiske» gruppens eksistens, uten å bry seg om lover og regler i samfunnet forøvrig.

Fra og med i dag er det bare PINLIG hvis det dukker opp ting i newsfeeden din fra «Mannegruppa Ottar». Hei, tenk deg om da, du har et liv i virkeligheten også, vil du bli assosiert med grov netthets av barn, kvinner eller folk generelt?! Meld deg ut og la den gruppa dø!

Har du barn selv? Har du familie? Har du følelser? Trenger jeg å si noe mer nå......?

Til slutt: All honnør til barnekreftforeningen som takker pent nei til pengene fra den omtalte gruppen. Herlig!