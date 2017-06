«Nå skal du høre her, din forbanna drittkjerrring»

Debatt Hei. Det er meg, jeg som står og alltid prøver å være blid mot alle passasjerer. Jeg hjelper deg med alt du lurer på av spørsmål, selv med ting som egentlig ikke er jobben min.

ANONYM.

Jeg hjelper deg når du mister flyet ditt fordi du ikke har planlagt god nok tid, jeg hjelper deg når du ikke finner frem til den nye Oslo Lufthavn, og det er jeg som hjelper deg når flyet ditt er kansellert. Før du leser videre vil jeg legge trykk på at dette innlegget ikke kun er rettet mot Norwegian kanselleringer. Det gjelder alle selskaper, alle ansatte og alle kunder. Nå er det nok.

Jeg skjønner frustrasjonen. Tro meg, jeg skjønner at du er sur. Forbanna. Irritert. Flyet ditt er kansellert og starten, kanskje til og med hele sommerferien din er ødelagt. Men jeg er her for å hjelpe deg - ikke for å gjøre ting verre.

Jeg sier «hei» med et smil og du slenger papirene på disken og skriker meg opp i trynet. «Nå skal du høre her din forbanna drittkjerring. Nå er jeg ferdig med det drittselskapet ditt».

«Selskapet ditt». du ser ikke på uniformen min engang. Du bare tar tak i den første servicepersonen du ser.

Gjennomsnittsalderen på servicemennesker på Oslo Lufthavn, uavhengige av selskap, er ca 25 år. Unge mennesker. Og der står du, rundet 50 år og to små barn ved siden av deg. Og kaller meg for hore. Fittekjerring. Du skriker at hvis du møter meg på gata er jeg ferdig. Bra forbilde for hvordan barna dine skal oppføre seg mot medmennesker, synes du? Tror du jeg får lyst til på hjelpe deg når du behandler meg sånn? Jeg skjønner at du er forbanna, og selvfølgelig skal du få lov til å være sint. Men hva skjedde med folkeskikken?

Du slår i bordet, oppfører deg voldelig. Ber meg ringe politiet på deg «hvis jeg tør». Barna dine er redde og de rundt deg himler med øynene. Etter så mange år i flybransjen kan jeg helt ærlig si at det KUN er nordmenn som får denne tragiske folkeskikken. Alle andre takler det helt fint, men vi nordmenn, vi klikker. Vi banner. Vi skriker og vi nekter å følge de reglene vi har godtatt. Vi skal ha det som vi vil. Koste hva det koste vil.

Jeg tilbyr deg masse i kompensasjon, en ny flyvning, matkuponger, hotell dersom det er nødvendig, og gratis transport til og fra flyplass.

Du sier det ikke er bra nok. At jeg skal fikse et fly med piloter til deg NÅ. Jeg forklarer at jeg skulle ønske det var noe mer jeg kunne gjort. Til slutt har du provosert meg så kraftig at jeg forklarer at du har faktisk ikke krav på noe mer, det er disse vilkårene du som person godtok når du kjøpte billetten. Og tro meg, det gjør vondt å måtte si disse ordene til deg, men du gir meg inget annet valg.

Noen går på Facebook. Legger ut bilder av ansatte i uniform. Henger dem ut. Håper de dør. Er oppførselen din er grei? Hvordan vet du at denne personen takler det?

Min bønn til deg som person er: vær så snill og ikke la sinnet ditt gå ut over de som prøver å hjelpe deg ut av situasjonen du har blitt satt i.

