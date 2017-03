Uten frykt

Leder Vi lever i en tid med terrorfare, og må trappe opp innsatsen mot dem som truer oss.

– Vi er ikke redde, sa statsminister Theresa May i Underhuset, dagen etter at Westminster, verdens eldste parlament, var mål for et terrorangrep. Britene er hardføre. Folk i London gjenopptok sitt daglige virke etter det grufulle terrorangrepet på Westminster-broen og utenfor parlamentet. London vil aldri bøye seg for terror, sier byens ordfører Sadiq Khan. London har vært under angrep før, fra tyske bombetokt under krigen til IRAs bomber og de senere års terror fra islamistiske ekstremister. Flere motto beskriver holdningen i verdensbyen: London kan tåle det. Behold roen og fortsett som før. Og nå sist: Vi er ikke redde.

Med terror forsøker ekstremister å ha skape frykt og konfrontasjoner i vestlige land. London er et kroneksempel på en flerkulturell verdensby. Parlamentet står som et symbol for frihet og demokrati. Ordfører Khan sier terrorister ønsker å angripe London fordi de hater at byens innbyggere «respekterer, omfavner og feirer» ulike livssyn og trosretninger. Terror må ikke splitte lokalsamfunn eller endre måten vi lever på. Terroristene må aldri få oppnå sine mål.

Den såkalte islamske staten (IS) hevder å stå bak angrepet i London. Terroristen var en britisk født mann. Han ble for noen år siden etterforsket av britisk etterretning for mulig tilknytning til voldelig ekstremisme.

Etterretningstjenestene har en stor og krevende oppgave i å kartlegge miljøer og enkeltpersoner som kan utgjøre en fare. Å sørge for innbyggernes sikkerhet er myndighetenes aller viktigste oppgave. De som har ansvaret må få de ressurser som kreves. Frie nasjoner må vinne kampen mot voldelig ekstremisme. Terroristene skal bekjempes med alle midler rettsstaten har til rådighet, og i et nært internasjonalt samarbeid. Kampen føres på mange plan og med ulike metoder, både i terroristenes arnesteder og i våre lokalsamfunn. Dette vil kreve årvåkenhet, besluttsomhet og store ressurser. Vi har ikke noe valg.

I det lange løp er vi sikre på at frihet og demokrati vil seire over ekstremisme. London viser vei ved å demonstrere samhold og styrke i møte med ondskapen.

