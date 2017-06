Stockholm, St. Petersburg, Manchester, London, Istanbul, London...

Kommentar Aldri før har Europa vært rammet av så mye terror.

Selv om offentligheten ikke vet hvem som står bak terroren ved London Bridge, antyder britenes statsminister Theresa May at det dreier seg om islamistisk terror. Hun talte etter det tredje terrorangrepet i Storbritannia på kort tid. Og varslet at hun vil ta i bruk nye virkemidler i kampen mot militant islamisme.

Så sa hun at vi ikke kan late som alt er som før.

Og det er nettopp det. Livet blir ikke som før. Storbritannia er velkjent med terror gjennom tiår.

Men det er annen type som rammer nå. Nå er det ingen som ringer og sier fra på forhånd. Og nå går de etter barn.

Til tross for politiets raske respons, den åtte minutter lange strømlinjeformede, frustrerende nødvendige profesjonaliteten: Det blir bare verre og verre.



Det kom et langtidsvarsel for terror i fjor høst. En av verdens aller fremste terrorforskere, norske Thomas Hegghammer, sto bak. Han presenterte sitt pessimistiske tiårsvarsel: Til tross for at nivået har nådd historiske høyder de siste årene, blir det antakelig enda verre i Europa i årene som kommer.

Hegghammer skrev om jihadismen: Mellom 2014 og 2016 er flere drept i slike angrep i Europa (273) enn i alle foregående år til sammen (267).

Til VG sa flere forskere at 2017 antakelig blir verre enn terroråret 2016.

Det handler om Syria og europeiske fremmedkrigere som drar dit og returnerer, om sosiale medier som rekrutterings- og kommunikasjonsplattform, og det handler om IS.

Det betyr at mange av oss ikke fortsetter å leve helt som før. Turistindustrien i Tyrkia er blant dem som har sett effekten av utspill om å leve som vanlig.

Også nordmenn preges, alt fra 17. mai-feiring til å reise utenlands planlegges Og det ikke så unaturlig. Islamsk stat selv skriver i sitt propaganda-magasin at festivitas og store folkeforsamlinger er mål for deres terror.

Men hva skal vi så gjøre? Bare godta at verden er blitt et annet sted?

Britenes statsminister sa i sin tale at «vanskelige» og «potensielt pinlige» samtaler trengs. Og at det er alt for mye toleranse overfor ekstremisme i Storbritannia.

Men selv om May varslet tiltak som regulering av internett, har hverken hun eller andre lands myndigheter et knippe enkle virkemidler raskt tilgjengelig.

Det handler som vanlig om å sørge for mer politi, etterretning og forebygging. Dernest blir det å lytte til terrorforskernes råd.

Hegghammer var eksplisitt i sin artikkel. At myndighetene går hardere etter fremmedkrigere, øker bevilgningene til politi og sikkerhetstjenester, skrur til lovverket og setter inn forebyggingsprogram, har gjort det vanskeligere for europeiske jihadister å rekruttere, reise og angripe.

Men det sier også noe om hvor mange terrorforsøk det totalt er snakk om, alle de vi aldri får kjennskap til fordi de stoppes.

Og det sier noe om hvor stor utfordring vi har med forebygging. Når det finnes terrorister som er villige til å ofre eget liv og gå rundt og drepe uskyldige med kniv, så viser det hvor «enkelt» det er. Slike personer må stoppes før de får ideen.

Hegghammer skriver om fire hovedtrender. Økningen av antall muslimske ungdommer som kommer dårlig ut økonomisk. Økningen i jihadistiske entreprenører. Mer kaos og konflikt i vente i Midtøsten. Nettet som jihadist-verktøy.

Det sier også noe om retningen på responsen. Det handler om å ta dem som rekrutterer, og dem som er på feil tanker. Og før det: Sørge for at unge menn tar utdanning og jobb.

Men særlig fra Storbritannia ser vi at hvem som helst kan bli rekruttert, også tilsynelatende vellykkede og integrerte. Og at selv om politiet er svært profesjonelle og avverger mange angrep, så har landet så sterke jihadistnettverk og fremmedkrigere, at sikkerhetspolitiet ikke kan ha oversikt over alle som utgjør en trussel.

Det finnes ingen enkel kur. Alt blir ikke som før. Det blir mer terror, ikke mindre. Ekstreme varianter av islam er blitt et hovedproblem.

Og dette endrer vanlige folks liv. Få fryktet terror i Norge før 9/11. Nå føler mange en uro ofte. Vi har en stor og langvarig oppgave foran oss.