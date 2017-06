London – nå igjen

Leder Vi skal bekjempe terroristene og deres ekstreme tankesett med alle midler innenfor rettsstatens rammer. I visshet om at våre verdier er verdt å kjempe for.

Det var den enkleste og mest brutale formen for terror som rammet London lørdag. Gjerningsmennene kjørte en varebil inn i folkemassen langs London Bridge før de begynte de å knivstikke folk ved pub- og restaurantområdet Borough Market.

Politiet om aksjonen: Stod ansikt til ansikt med menn de trodde var selvmordsbombere

Det tok bare åtte minutter fra den første nødmeldingen kom, til de tre gjerningsmennene var skutt. Hadde det ikke gått så fort, ville vi stått overfor en enda større tragedie. Dette sier noe om hvor viktig profesjonell respons er. Og dette er britene gode på. Vi teller nå tre angrep på kort tid, samt fem avverget bare de siste månedene.

Bli oppdatert: Dette vet vi om terrorangrepet i London

Og mer sikkerhet, etterretning, politi, innstramming av lovverk for eksempel overfor fremmedkrigere, vet vi at hjelper. Det har gjort det vanskeligere for europeiske terrorister å rekruttere, reise og angripe der de ønsker å slå til. Derfor ser vi også flere angrep mot «myke mål.»

Les også: Politimann gikk til angrep med batong

Men godt politiarbeid er ikke nok. Statsminister Theresa May leverte klar tale utenfor statsministerboligen i går. – Det er for mye toleranse når det gjelder ekstremisme i vårt samfunn, sa May, som varslet at britene må ta den vanskelige samtalen om terror. Og dessuten at hun vil ta i bruk nye virkemidler for å bekjempe den.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Samtidig har Storbritannia alene så mange terrornettverk og fremmedkrigere at sikkerhetspolitiet ikke kan følge alle tett. Når terrorister dessuten er villige til å drepe uskyldige med kniv, så er det vanskelig å stoppe. Det er derfor vi må lykkes med forebygging, for å forhindre at ideene materialiseres. Og vi har ikke råd til å mislykkes med integreringen. Når mange faller utenfor øker vi risikoen for parallellsamfunn som blir rene rekrutteringsbaser for terror.

Hør Skartveit: OljefondetsYngve Slyngstad om økonomi og politikk, om kunstig intelligens – og om å leve alene på en øy langt mot nord.

Erfaringer fra blant annet Storbritannia har også vist at tilsynelatende hvem som helst kan bli terrorist, også folk som fremstår som vellykket. Næringen til terror kommer blant annet fra konflikter i Midtøsten. Og det er ingen utsikter til at de tar slutt. Vi må derfor være forberedt på mer terror i fremtiden. Da trenger vi modig lederskap med innsikt og vilje til å konfrontere ekstremisme av alle slag og samtidig prioritere bedre etterretning og beredskap. Vi skal bekjempe terroristene og deres ekstreme tankesett med alle midler innenfor rettsstatens rammer. I visshet om at våre verdier er verdt å kjempe for.