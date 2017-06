Solidaritet kan aldri komme fra svakhet

Debatt Mange hyler når norsk fagbevegelse kjemper for egne rettigheter, men få gidder å se når de står opp for andres.

ANDREAS C. HALSE, daglig leder i Svensson-stiftelsen

Det er få i Norge som er mer utskjelt enn oljearbeideren. Når det går bra tjener han for godt. Når det er krise er det få som bryr seg. Når det streikes er det liten sympati å få fra verken politikere, presse eller andre som har plass i media. Når 50 000 av de mister jobben kan det faktisk nesten virke som om det er en del som godter seg.

Andreas C. Halse. Foto: Tore Meek , NTB scanpix

Sist de streiket var det for å unngå nedslag i reallønna og en enda mer uforutsigbar arbeidshverdag. Allikevel haglet karakteristikkene fra mange kanter. De var kravstore og sutrete. Overbetalte og privilegerte. Det er harde ord som blir brukt mot hardtarbeidende mennesker som først og fremst søker trygghet i en tid hvor arbeidsplassene er i krise.

I dag er det krise i oljen. Folk løper fortere enn noen gang der ute på havet. For å sikre høyere produksjon med færre folk. For å sikre jobben i usikre tider. For å slippe å være en av dem som mister jobben neste gang det kommer til oppsigelser. Og i håp om at vikarbyrået, som har erstattet oljeserviceselskapet som arbeidsgiver, skal ringe neste gang også. Takket være en sterk fagforening er det heldigvis sterke krefter i sving for å hindre at det er arbeidsfolk som skal ta den hardeste smellen av oljeprisfallet. En styrke som er helt nødvendig i møte med en fiendtlig samtid.

Norsk fagbevegelse møter stadig på karakteristikker. De bryr seg visstnok mer om de som er innenfor enn de som er utenfor. De er egoistiske og innadvendte. Det er enkelt og greit mange som ser seg tjent med å sverte verdens kanskje sterkeste fagbevegelse i en tid der organiseringen går ned i nesten alle verdens land og arbeidsfolks del av verdiskapningen blir stadig mindre. Øverst på tronen rager fortsatt lederen av norske Venstre, Trine Skei Grande, som i 2012 uttalte at hun blir kvalm av LO. Bakgrunnen for Venstre-lederens kvalme bygget på en kjent kritikk fra norsk høyreside. At norsk fagbevegelse bryr seg kun om egne medlemmer og ingen andre.

Det er mye man kan si om de mange forsøkene på å stemple norsk fagbevegelse. Det mest presise er at det er feil.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Førstkommende torsdag kommer en liten delegasjon sørafrikanere, fra fagforeningen CSAAWU, til Norge. Til daglig jobber de med å produsere vin som drikkes av tørste europeere og selges med etisk merking.

I virkeligheten er det ikke akkurat etisk refleksjon som preger produksjonen. Snarere tvert imot er vinen basert på systematisk utnyttelse av fattige arbeidere. Arbeidere som ikke får beskyttelse mot giftige kjemikalier, som blir betalt ulovlig dårlig, selv etter sørafrikanske standarder. Arbeidere som blir diskriminert systematisk basert på hudfarge og som blir forsøkt hindret i å drive fagforeninger for å gjøre noe med saken. Tilstanden er så ille at generalsekretæren i fagforeningen som organiserer på vingårdene sier at det har blitt verre etter apartheid. Det er sterke ord fra ofrene for et gjennomført rasistisk og diskriminerende system, men ikke tatt ut av lufta. Flere av strukturene fra det undertrykkende regimet er lever fortsatt videre.

Les også: Skape, dele – og balansere

Når de kommer til Norge, er det ikke et hyggebesøk, men som et ledd i det pågående solidaritetsarbeidet som gjøres i norsk fagbevegelse. For å bidra med oppbyggingen av en sterkere fagforening vil de motta en pris på totalt en halv million norske kroner. En pris som deles ut hvert eneste år og som betales av medlemspengene til ingen andre enn norske olje- og industriarbeidere. De arbeidsfolkene som er de mest utskjelte og, ifølge noen, de mest egoistiske er altså de samme som betaler av egen lomme for oppbyggingen av fagforeninger som skal beskytte noen av verdens mest sårbare arbeidsfolk.

Solidaritet er ikke et engangstilfelle, men hovedregelen for store deler av norsk fagbevegelse. Det er heller ikke veldedighet som drives. Solidaritet handler også om egeninteresse. Når fagbevegelsen er sterk i et land er det bra for arbeidsfolk i andre land. Fordi det gir en standard for hva som er mulig å oppnå og det viser alle at det ikke er en fjern utopi å se for seg et system der arbeidsfolk får anstendig betalt for strevet. På samme måte er det bra for fagbevegelsen i rike land å bidra med organisering i fattigere land. Slik blir det mindre lønnsomt å flytte produksjon og mindre å tjene på sette folk opp mot hverandre.

Les videre: Skitne NAV-slasker i fyllesøvn på sofaen?

Det kan være verdt å tenke på neste gang vi ser streikende arbeidere som skjelles ut i Norge for «smålige» krav. «Smålige» krav som å beholde kjøpekraften eller slippe å være mer borte fra familien sin uten kompensasjon. Det er krav som ikke står i motsetning til å være solidariske, utadvendte og bry seg om de som har det verre enn seg selv.

Det er omvendt. Å ha styrke selv er en forutsetning for å kunne vise solidaritet med andre. Fra tid til annen møter jeg fagorganiserte fra andre land. Jeg har derimot aldri møtt fagorganiserte som etterlyser en norsk fagbevegelse som står mindre opp for egne medlemmer. Tvert imot er de glad for at norsk fagbevegelse viser vei og at bruker styrken til å stå sammen med andre. All politikk som gjør norsk fagbevegelse dårligere rustet til å stå opp for egne vilkår er ikke bare et angrep på norsk fagbevegelse i seg selv. Det er også politikk som vil gjøre fagbevegelsen mindre rustet til å drive solidaritet med andre.

Neste torsdag deler vi ut Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter for 8. året på rad. Vi deler ut prisen fordi det harde arbeidet til organiserte i oljebransjen og landindustrien har gitt styrken som trengs for å kunne stå opp for andre. Det er et arbeid vi har tenkt til å fortsette med mange, mange år i fremtiden.

Derfor håper jeg på og vil jobbe for en fagbevegelse som fortsatt er i stand til å sikre gode oppgjør for egne medlemmer. Fordi solidaritet kommer aldri fra svakhet.