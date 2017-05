Nei til boikott

Leder LO er på ville og farlige veier når de går inn for økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

Hvis LO ønsker internasjonale boikottkampanjer har de en lang rekke diktaturer og autoritære regimer å velge mellom. Men LO har ingen planer om å straffe alle land som grovt bryter menneskelige og faglige rettigheter. I stedet valgte LO-kongressen, med 193 mot 117 stemmer, å boikotte Midtøstens eneste demokrati. Vedtaket er nok et uttrykk for en urovekkende negativ særbehandling av Israel.

Hvis LO tror dette bidrar til fred og bedre forståelse mellom israelere og palestinere tar de feil. Hvis de tror et slikt vedtak vil hjelpe palestinske arbeidere burde de har lyttet til sin nyvalgte leder, Hans-Christian Gabrielsen. Han advarte kongressen mot å vedta boikottforslaget fordi «det vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse». Likevel valgte et stort flertall å trosse sin leder. De stemte for en politisk symbolhandling, som utelukkende kan få skadelige følger.

Vi forstår og deler frustrasjonen over den fastlåste situasjonen i den israelsk-palestinske konflikten. Men å boikotte Israel er et fullstendig feil virkemiddel hvis formålet er fredsforhandlinger om en tostatsløsning. I dag har Norge en åpen dialog både med israelske og palestinske ledere. Norge er i tillegg en viktig bidragsyter for de palestinske myndighetene. Vi kan fremføre kritikk mot Israels bosettingspolitikk direkte med landets myndigheter, slik vi også kan ta opp kritikkverdige forhold med palestinerne. I tillegg har vi en mulighet til å støtte konstruktive krefter, som arbeider for fred og forsoning, på begge sider av konflikten.

Å boikotte Israel økonomisk, kulturelt og akademisk ville avskåret Norge fra å ha noen som helst innflytelse. Heldigvis er ikke LOs linje norsk utenrikspolitikk. Vi deler utenriksminister Børge Brendes syn om at boikott skaper avstand og at vi må ha nære forbindelser med israelere og palestinere. Utenrikspolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt understreker at heller ikke Arbeiderpartiet ønsker en slik boikott som LO tar til orde for. Vi forventer at Arbeiderpartiet holder stå kurs, og fullstendig styrer unna boikott av Israel, hvis de overtar regjeringsansvaret i høst.