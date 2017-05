LO og EØS-avtalen

Leder På LO-kongressen denne uken er det ventet en heftig debatt om Norges forhold til EU. Fagbevegelsen er blitt en av de viktigste arenaene for dem som ønsker å avvikle EØS-avtalen.

De jobber organisert og systematisk for at landet største og viktigste arbeidstagerorganisasjon skal vedta utmelding. Et slikt vedtak vil ha stor politisk betydning, fordi LOs holdning til Europa garantert vil påvirke Arbeiderpartiets standpunkt i samme sak. I Ap er motstanden mot EØS en død sak, de ivrigste forkjemperne for å ta Norge ut av EØS har ikke noe håp om å nå frem der. De fleste av dem er heller ikke medlem i Ap, men befinner seg mye lenger ut på venstresiden. De står for marginale standpunkter i norsk politikk, og representerer i liten grad noen brede lag i Norge.

Men aktivistene er gode på å forstå hvor man kan finne politiske ressurser som kan gi deres standpunkter større innflytelse. LO er et slikt sted. Her åpnes det for utallige omkamper i lokallagene, og man kan organisere seg frem til innflytelse på kongresser og andre møter. Ytre venstre i Norge har alltid likt seg godt i slike typer organisasjoner. Dette ser vi nå i striden om EØS som utspiller seg på LO-kongressen.

EØS-avtalen er ikke perfekt. Den sikrer norsk tilknytning til EU, men gir oss begrenset innflytelse over regler og vedtak som berører oss. VG har alltid ment at det ville vært bedre for Norge om vi var medlem av EU. Men, når vi ikke er det, så kan vi neppe få noen bedre avtale enn den EØS-avtalen vi har nå. De som mener det er mulig å forhandle frem en bedre avtale kan umulig ha satt seg inn i dagens politiske realiteter. Å si opp avtalen er en enorm gambling med norsk økonomi og norske interesser. Det vil skade norsk næringsliv og eksportindustri, og det vil fjerne Norge fra et europeisk samarbeid som i en ustabil tid er viktigere enn noensinne. I tillegg vil det skape stor usikkerhet for dem som vurderer å investere i norsk industri og annet næringsliv. Hvis man ikke vet hva slags markedstilgang Norge kommer til å ha, vil pengene plasseres andre steder.

Dette vet Fellesforbundet, som organiserer de av LOs medlemmer som jobber i industrien. Fellesforbundet bør sette hardt mot hardt i denne saken. For deres medlemmer kan det umulig være hensiktsmessig å være med i en sammenslutning som vil ha Norge ut av EØS. For Fagforbundet, som organiserer mange i offentlig sektor, bør man tenke seg nøye om. Er det virkelig i medlemmenes interesse at en relativt liten gruppe godt ute på venstresiden jobber for å melde Norge ut av EØS, med alt det innebærer av økonomisk usikkerhet for Norge.