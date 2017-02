Avskaff au pair-ordningen!

Leder Au pair-ordningen har gått fra å være kulturutveksling for unge mennesker på tvers av landegrensene, til å bli en ren hushjelpsordning – med uanstendig lav lønn.

Nå foreslår Ap å avvikle dagens ordning, og erstatte den med noe annet og bedre. Mange andre partier har allerede varslet det samme. Dermed ligger det an til å bli flertall på Stortinget. Det er godt nytt.

LO-sekretær Peggy Hessen Følsvik kaller au pair-ordningen for vestkant-slaveri. Vi mener det er å trekke det for langt. Familier som har benyttet seg av au pair-ordningen er ikke moderne slavedrivere. Mange av dem har fulgt regelverket, og behandlet de unge kvinnene (for det er i all hovedsak kvinner det handler om) godt.

LES OGSÅ: Høyre-par har au pair - tause om "vestkant-slaveri"

Vi vet at det også finnes flere eksempler på misbruk av ordningen. Nylig ble et ektepar dømt til fem måneders fengsel for å ha brutt regelverket, dommen er anket. Det er bra at myndighetene tar tak i slike saker.

Men det er ikke misbruket av ordningen som gjør at vi ønsker at den skal avskaffes. Det er ordningen i seg selv som er problemet. Selv når reglene følges, er resultatet grov utnytting av unge mennesker. 90 prosent av dem som kommer til Norge som au pair, er fra Filipinene. Svært mange av dem kommer for å tjene penger.

LES OGSÅ: Ap vil fjerne au pair-ordningen

Den som jobber opp mot 30 timer i uken, enten det dreier seg om barnepass eller lett husarbeid, utfører arbeid som ligger mellom en halv og en hel stilling. Med en minstelønn på 5.600 kroner, sier det seg selv at dette er grov underbetaling. Selv de som føler seg rause og legger på en tusenlapp, får en svært billig hjelp i huset – flere titalls timer hver uke. Også om vi regner inn verdien av gratis kost og losji, ligger den totale økonomiske godtgjørelsen fortsatt langt under det som i Norge regnes som anstendig betaling for utført arbeid.

På toppen av det hele har dagens regjering kuttet støtten til au pair-senteret – det eneste stedet som yter hjelp og rådgivning til dem som opplever problemer med sine vertsfamilier eller på andre måter trenger hjelp. Senteret, drevet av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet, legges ned i løpet av våren. Det er en skam. Intet mindre.