Au, da! Streik!

Det streikes som aldri før i Norge, og spesielt i offentlig sektor. Det utfordrer den norske modellen.

Ifølge forskningsstiftelsen Fafo ligger Norge på tredjeplass i Vest-Europa i antall streikedager. Mellom 2008 og 2013 tapte Norge 66 arbeidsdager i snitt hvert år, per 1000 arbeidstagere.

Det er et paradoks i et land som er kjent for sin nokså unike, nesten korporative arbeidslivsmodell, der samarbeid mellom partene skal sikre ansvarlighet og fremganger.

Hvilket det da også gjør. Det går og har gått rimelig bra her til lands.

Stor oppslutning

Den norske modellen skiller seg ikke nevneverdig fra våre naboland, og oppsto midt på 1930-tallet, da dramatiske arbeidskonflikter stod i kø, og de demokratiske institusjonene vaklet. I Sverige, Danmark og Norge gikk tidligere «klassefiender» sammen, både i arbeidsliv og politikk, og beredte grunnen for harmonimodellen som fremdeles gjelder.

Trepartssamarbeidet mellom arbeidstagerne, arbeidsgiverne og myndighetene er en avgjørende fasett ved «det norske»: En rasjonell og ansvarlig tilnærming til konflikter som under andre himmelstrøk kan lamme et helt land, både mens konflikten pågår og gjennom generell tillitssvikt.

Svært få vil ha franske tilstander i Norge, med utallige streiker og hardkokte aksjoner. Og ingen vil ha engelske tilstander fra den gangen landet var nær ved å gå i oppløsning da gruvestreikene var på sitt mest uforsonlige og intense, og liv gikk tapt i tumultene.

I Norge forsøkte de få, men eksalterte marxist-leninistene på 70- og 80-tallet å piske til klassekamp ved å bryte arbeidslivets regler og gå til såkalte «ville» streiker. Målet var å bryte harmonimodellen til fordel for en langt mer konfliktorientert tilnærming – og i neste omgang legge til rette for en sosialistisk revolusjon.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Det skjønte ikke folk særlig mye av, og ml-erne som sverget på å tjene folket forble en subkultur innenfor fagbevegelsen, og særdeles lite attraktive på velgermarkedet. Flere av de mest radikale fra den gang har fortsatt sentrale posisjoner i fagbevegelsen, men har ikke vunnet nevneverdig frem med sine konfronterende fremstøt. Heldigvis.

Sterke fagforeninger var og er særdeles viktig bestanddel i den norske modellen. De blir ikke mindre viktige i et arbeidsliv som er i ferd med å sprekke opp i takt med den teknologiske utviklingen og den «nye økonomien» – og som et svar på et grenseløst Europa der skamløse aktører ser sitt snitt til å øke resultatene på bunnlinjen ved det som på arbeidslivslingo kalles sosial dumping.

Kampmiddel

Streik er det fremste kampmiddelet når forhandlingene blir uoverstigelige, og er en avgjørende komponent for å sikre arbeidstageres rettigheter.

Men de mange streikene spesielt i offentlig sektor de siste årene, utfordrer harmonimodellen, og kan på sikt bli en legitimitetsutfordring for så vel fagbevegelsen som det politiske Norge.

Togstreiken, som endelig fant en løsning i helgen, er et eksempel på en konflikt som utfordrer oppslutningen om den norske arbeidslivsmodellen.

Lederen i den høyreliberale tankesmien Civita, Kristin Clemet, mener streikeretten i offentlig sektor bør begrenses fordi den i all hovedsak rammer tredjepart, det vil si vanlige folk.

Det er å gå for langt. Streik er et ærerikt virkemiddel, også når motparten er staten, og som ikke ryker på økonomiske smeller, snarere tvert imot, når arbeidsfolk aksjonerer.

Men diskusjonen er interessant – og legitim. Den klassiske konflikten mellom arbeid og kapital blir straks langt mer ullen i offentlig sektor. Rekk opp hånden den som kan redegjøre for hva togstreiken faktisk gikk ut på, og hva resultatet til slutt ble.

Mot oppsplitting?

Lite tyder dog på at den norske modellen er truet fra mer rastløse elementer i fagrørsla. Mer utfordrende er de siste dagers LO-tildragelser i den betente striden om en konsekvensutredning av oljeaktivitet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

LO har vært en trygg medspiller i det norske oljeeventyret, men nå foreligger det klare vedtak i de store LO-forbundene i offentlig sektor om å frede «LoVeSe» – noe som skaper betydelig sinne i de direkte berørte industriforbundene Industri Energi og Fellesforbundet.

Radikale røster, med den tidligere RV-eren Atle Tranøy i spissen, tar til orde for at industrien bør tre ut av LO hvis det blir et nei til konsekvensutredning på LO-kongressen til våren. Det har potensial i seg til å endre spillereglene i arbeidslivet.

Les også: LO-topper støtter opprør i LO

LO-leder Gerd Kristiansen forsøker etter beste evne å stogge gemyttene, ved nærmest å garantere at LO fortsatt er oljevenner så gode som noen. Men om det holder hvis det de facto er et nei-flertall på kongressen, slik mye tyder på nå, er usikkert.

En splittelse er nok likevel rimelig utenkelig. Som en av de virkelige LO-legendene skriver i en e-post: «LO har alltid maktet å komme ned på bena i vanskelige saker.»

Det er et generelt kjennetegn ved den norske modellen. Man kommer ned på bena, uansett hvor komplisert utgangspunktet er. Det er noe fortrøstningsfullt over den erkjennelsen, i ellers urolige tider.