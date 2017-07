Kinas sinne

Leder Kinas makthavere viser sitt sanne ansikt i forfølgelsen av opposisjonelle, og i de voldsomme reaksjonene som kommer når noen protesterer.

En talsmann for utenriksdepartementet, Geng Shuang, refset fredag USA, Tyskland, Frankrike og FNs høykommissær for menneskerettigheter for «uansvarlige kommentarer» i forbindelse med Liu Xiaobos sykdom og død. Årsaken må i så fall være at de oppfordret Kina til å la den kreftsyke Liu få behandling i utlandet, hvis han ønsket det. Det kom aldri noen slik henstilling fra Norge, men på pressekonferansen avla likevel Geng Shuang oss en visitt. Nobelkomiteen fikk enda en gang skarp kritikk for å ha tildelt Liu Xiaobo fredsprisen i 2010. Han kalte det «blasfemi mot prisen» å gi den til en slik person. Kina straffet Norge med seks år i diplomatisk isolasjon.

Det siste døgnet har kinesisk sensur vært travelt opptatt med å fjerne alle minneord og hyllester til nobelprisvinneren i sosiale medier. Både Lius navn og initialer blokkeres på det strengt sensurerte kinesiske internett. Den engelskspråklige avisen Global Times, som kontrolleres av kommunistpartiet, omtalte i det minste Liu Xiaobos død. Men de skrev at han var blitt «kidnappet» av vesten da han fikk fredsprisen. I en lederartikkel heter det at vestlige land glorifiserte Liu, men at glorien vil forsvinne. Det kommer ikke til å skje. Liu Xiaobo vil bli stående som et lysende eksempel for alle som kjemper en ikkevoldelige kamp for grunnleggende menneskerettigheter.

Kina er blitt en global stormakt, økonomisk og politisk, og mange frykter å påkalle deres vrede. Men kommunistpartiet er ikke mektigere enn at de frykter enkeltmennesker som Liu Xiaobo og andre dissidenter. De som kjemper for menneskerettigheter oppfattes som en farlig trussel mot det bestående. Derfor blir de trakassert, overvåket eller kastet i fengsel. Vi kan ikke ha et normalt forhold til Kina uten å kunne påtale dette.

EU-president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker krever nå at Lius kone, Liu Xia, og hennes familie kan få gravlegge fredsprisvinneren der de selv ønsker. De ber også om at alle begrensninger på familiens bevegelsesfrihet oppheves og at Liu Xia og hennes bror, om de ønsker, får lov til å forlate Kina.

Det er en oppfordring også Norge bør slutte seg til.