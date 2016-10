Nobelpris til en B-kultur

Debatt Nobelprisen til Bob Dylan er en etterlengtet anerkjennelse av menneskehetens eldste og opprinnelige litterære uttrykksform, sangteksten, skriver forfatter Håvard Rem.

HÅVARD REM, forfatter

Fordi fysisk format svekkes også i skriftkulturen, endres den institusjonaliserte forståelsen av hva litteratur i det hele tatt er. The times they are-changin', sa nobeljuryen med et skjevt smil da de kunngjorde at verdens gjeveste litteraturpris går til en slags popartist. Men sånn er det blitt.

Håvard Rem.

Samtidig er prisen en etterlengtet anerkjennelse av menneskehetens eldste og opprinnelige litterære uttrykksform, sangteksten, som i bokas korte tidsalder ble degradert til B-kultur.

At sjangeren nå blir tatt på alvor, skyldes ikke Svenska Akademin, men Dylans sanger gjennom 55 år. Hvordan fortelle den historien? Fire punktnedslag i noen av disse årene kan gi litt bakgrunn for en prisutdeling som både reflekterer og bidrar til endringer i litteraturfeltet.

1964

En 23 år gammel Bob Dylan har allerede begynt å gå lei av å stå med kassegitaren og synge enkle visetekster a la «Blowin' in the Wind» for det politisk korrekte USA.

Han leser samtidslyrikk, og skriver dikt selv, og har dessuten blitt kontaktet av amerikanske forlag som er nysgjerring på hva han skriver. Han vurderer seriøst å satse på en forfatterkarriere. Noen av diktene han skriver, får han «utgitt» som papirvedlegg til de akustiske vinylalbumene han utgir tidlig i tjueårene.

Som utøver har han ikke slått gjennom, men som låtskriver er han blitt ganske stor; Peter, Paul & Marys versjon av «Blowin' in the Wind» har passert en million solgte. Han sitter med skrivemaskinen i fanget i baksetet av en bil på vei fra New York City til noen campuskonserter på universiteter på Vestkysten. Han er ikke større artist enn at han drar avsted med en kompisgjeng i en stasjonvogn. Noe av det han gleder seg til, er det planlagte møtet med beatpoeter som Allen Ginsberg og Lawrence Ferlinghetti i San Fransisco.

Mens han hamrer ned rapaktige diktlinjer på skrivemaskinen, går de amerikanske hitlistene på bilradioen. Engelske band som Beatles og Stones har invadert USA med elektrisk musikk, rock, den musikken han selv lyttet til og spilte selv som tenåring i hjembyen i Minnesota.

Hans betingede suksess som akustisk protestsanger blir ikke bare utfordret av drømmen om å bli forfatter, men også drømmen om å bli rock'n'roll.

1965

I stedet for å velge én av karrierene, velger han alt sammen, på én gang, i form av den seks minutter lange sangen «Like A Rolling Stone» som ikke bare tilfredsstiller alle hans dikteriske og litterære ambisjoner ved å være lang som en novelle, og inneholde elementer som surrealisme og symbolisme, tiraderim og sosiolekt, men som også oppfyller alle hans rockedrømmer med el-gitarer, slagverk og hammondorgel, og som mot alle odds plasserer seg på en sensasjonell andreplass på den amerikanske Billboard-listen.

Rimelig nok fikk 24-åringen nå et omdømme som en moderne Shakespeare, litteraturvitere begynte å interessere seg for hans litterære forbilder og inspirasjonskilder, men ble avspist med svaret: «I'm just a song and dance man.»

En anekdote forteller om en journalist som får audiens og spør om hans forhold til den franske poeten Arthur Rimbaud. «Rim-who?» lyder svaret. Men da Dylan blir opptatt i en telefon, og journalisten saumfarer bokhyllene i rommet, finner han en engelsk utgave av Rimbauds samlede dikt, full av postit-lapper, understrekinger og notater.

1986

Såvidt jeg husker, var forleggeren Halfdan Freihow den første i det norske litteraturmiljøet som i en seriøst sammenheng tok til orde for at Bob Dylan burde få Nobelprisen i litteratur.

Det skyldtes ikke først og fremst albumene han utga midt på 80-tallet, for karrieren og standingen hans hadde knapt vært svakere, men mer høydepunktene på 60-tallet og innflytelsen han siden hadde hatt på samtiden. .

Tekstorienteringen i mye av musikken på 70-tallet sto i gjeld til Dylan og hans valg på 60-tallet. I 1986 dro vi noen kompiser i bil til Italia, med mange musikkassetter til bilstereoen gjennom Tyskland, men også partymusikk som debutalbumet til Samantha Fox, og nettopp det albumet viste hvor langt Dylans innflytelse nå hadde nådd: Trykte Fox-tekster fulgte med utgivelsen! I want your body next to mine, svart på hvitt. Alle artister med eller uten selvrespekt skulle nå flotte seg med vedlagte tekster.

Dylan selv gadd imidlertid ikke å delta i et mesterskap om seriøsitet og sangtekstlige ambisjoner. Samme år kom et nytt Dylan-album, Knocked Out Loaded, uten vedlagte tekster (men med en av hans aller lengste og sterkeste, «Brownsville Girl»).

2016

Dylan turnerer med et repertoar dominert av Frank Sinatra-relaterte sanger, og han synes de siste årene å ha vært mer opptatt av vokal enn tekstlig utforskning og eksperimentering, og mer opptatt av det som den svenske nobelkomiteen omtaler som «den store amerikanske sangtradisjonen» enn av å briljere med litterær kvalitet.

Men nettopp slike elementer – formidling og tradisjon – hører med blant kvalifikasjonene til en Nobelpris i litteratur når litteraturbegrepet nå fra høyeste hold blir utvidet til å omfatte også muntlig lyrikk, oralpoesi, sangtekst.

Mens Dylan selv har vært opptatt av å synge seg inn i den samme tradisjonen som Frank Sinatra, er Svenska Akademin opptatt av å plassere ham i tradisjonen etter Homer og Sapffo. Han tilhører begge.