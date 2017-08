Listhaug og menneskerettigheter

Det har oppstått en opphetet debatt etter at Dagsrevyen torsdag fortalte om et stort antall terrordrepte i Europa og deretter brakte et intervju med innvandringsminister Sylvi Listhaug som varslet bruk av nye virkemiddel. Statsråden sier vi må ha kontroll på hvem som er i Norge. Og det har hun helt rett i.

Men NRK kunne fortelle om 1600 asylsøkere som har fått avslag på opphold og som likevel ikke har reist fra Norge. - Nå er det på tide å sette ned foten, sa Listhaug, som mener disse må interneres (fengsles). Hun sier imidlertid at det er et problem med europeiske konvensjoner, særlig menneskerettighetskonvensjonen. Listhaug mener derfor at det er på tide «å utfordre» konvensjonene.

Vanskelig å følge med på valget? Les alt du trenger å vite her

Men verken norsk lov eller menneskerettighetskonvensjonen står i veien for å fengsle de 1600 det er snakk om. Nå går ikke NRK helt konkret til verks og spør Listhaug akkurat hva hun mener hun ikke får gjort innenfor dagens regler. Men umiddelbart virker dette som noe av en bortforklaring fra statsråden. Handlingsrommet innenfor menneskerettighetskonvensjonen er stort. I Norge åpner Utlendingslovens §106 for at asylsøkere som ikke samarbeider om identitet og asylsøkere som motsetter seg retur, kan fengsles inntil 18 måneder, lenger om de har gjort noe kriminelt.

EU-kommisjonen gikk ut tidligere i år og oppfordret de europeiske landene om å internere asylsøkere som skal returneres. Når det ikke gjøres, handler det nok mest av alt om penger. Det er svært kostbart å holde folk innelåst i måned etter måned. Om regjeringen likevel mener det er hensiktsmessig å fengsle flere, får de prioritere det opp i kommende budsjett.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Når debatten sporer av i en polarisert krangel der sammenligningene dras tilbake til naziokkupasjonen, er det fordi politikerne fra flere hold ser seg tjent med innvandringsdebatt i valgkampen. Dette underslår det faktum at norske politikere egentlig er ganske enige om innvandringspolitikken. Stortingsflertallet, med Arbeiderpartiet, Venstre, KrF på laget, har til og med bedt regjeringen ta «internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner». Det har vi ikke sett noe til. Å skylde på eksisterende konvensjoner er selvsagt enklere for Listhaug enn å iverksette politikk og frembringe de ressurser som trengs.