Lindas kjendisparty

Debatt Etter en lang valgkamp uten annet kulturelt fokus enn vafler med brunost, har endelig kulturministeren kommet på banen. Nå skal hun arrangere fest for kulturen – eller skal vi si «kultureliten», Linda?

GURI IDSØ VIKEN, skribent og forfatter

Guri Idsø Viken. Foto: Aschehoug

Jeg har ikke sett hele gjestelista, men det er tydeligvis gjort en streng vurdering, for, som Linda Hofstad Helleland sier, «det skal henge høyt å bli invitert til regjeringens representasjonsbolig». Ifølge VG er det «kulturkjendiser» som kommer. Harald Zwart, Joachim Rønning og Åsne Seierstad. Slike som har jobbet lenge for anerkjennelse og endelig begynt å tjene noen penger. Via en annen av disse kulturfestene vet jeg også at representanter for norsk metall er invitert på Lindas fest. Metall er vel ei grein av den norske kulturen som ble oppdaga av det offentlige rundt år 2000. Det var da de begynte å tjene penger, etter å ha holdt på noen tiår for egen maskin. Før det var de bråkete vandaler på den norske kulturhimmelen, så ble de for synlige i utlandet til å ignoreres og nå skal de altså til Linda for å feire deres suksess som nesten like stor eksportvare som krill. Det er bare å gratulere.

Det er absolutt fint å sette pris på kulturaktører som har hatt suksess. Selv om jeg er usikker på om gratis alkohol er det disse folka trenger aller mest, er jeg sikker på de inviterte fortjener hver dråpe. Spørsmålet mitt er hva Linda tenkte at dette skulle gjøre for kulturen. Hva sa de egentlig på planleggingsmøtet for dette arrangementet? Hva slags kulturpolitiske mål var det man tenkte man skulle oppnå med å helle champagne i Pia Tjelta? Fins det en tiltaksplan?

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Hvis dette bare hadde vært et av mange tiltak, hadde det heller ikke vært noe å reagere på. Men det er så mye kulturministeren kunne gjort for å bedre forholdene for norske kunstnere, og lite har skjedd mens hun har vært opptatt med proffboksing og anti-doping. Fortsatt er selv anerkjente kunstnere blant Norges mest lavtlønnede. Fortsatt er det få som anser kultur som noe man kan ha som jobb. Fortsatt bygges det kulturhus over hele Norge som bare Marcus og Martinus har råd til å spille i.

Selv er Hofstad Helleland stolt av at hun har opprettet «Kreativt Norge», det mange ser på som et næringspolitisk tiltak, mens om altså skal bidra til å øke kunstneres inntjeningspotensial. Det er også symptomatisk for regjeringens kulturpolitikk at verdien av kulturen måles i hvor mye penger den tjener inn.

Kanskje kunne regjeringen lært noe av kulturfinansieringens mestre, Medici-familien fra 1400-tallets Firenze. Medici-familien fant opp debit og kredit som grunnlag for det moderne bank- og bokføringssystemet, men er ikke mest kjent for det. For de finansierte også Brunelleschis kuppel på katedralen i Firenze, mye av arbeidet til Leonardo da Vinci og en hel rekke andre hovedverker i renessansen. Der og da framsto sikkert banksystemet som den beste investeringen mens pater patriae Cosimo dro arkitekter og kunstnere ut av fengsler og andre uløkker med usikkert resultat. Nå er det vel få som betviler at renessansen har en viss økonomisk verdi for Firenze, byen med drøye 380 000 innbyggere, men over ti millioner besøkende i året, hvorav rundt regna ni millioner av dem tar bilde av katedralens kuppel. Ei heller stiller noen spørsmål ved den kulturelle verdien renessansen har hatt for Italia og verden for øvrig.

Les også: Linda Helleland – Alt handler ikke om innvandring

Kunne Cosimo de Medici vite dette på forhånd? Nei. Like lite som Norge kunne vite at en av våre største eksportvarer skulle vise seg å bli metall. Men hadde ikke noen turt å satse, hadde ikke undere skjedd. Lite god og nyskapende kultur har kommet ut av satsning på ferdig innslåtte dører, det aller meste har kommet ut av risiko. Derfor er det jo også fascinerende hvor ofte næringsministeren snakker om å ta risiko og satse på innovasjon sammenlignet med hvor sjelden kulturministeren gjør det samme. Det er ingen som skal bevise like mange resultater før de får penger som kunstnere her til lands.

Linda Hofstad Helleland kunne bygget kupler. I stedet feirer hun de som overlevde for egen maskin. Det er bare så synd at det å ta eierskap til etablerte suksesser ikke er en kulturministers fremste oppgave. Vi kan bare håpe regjeringen bruker de neste fire årene på å skape nye stjerner framfor å beundre de som allerede skinner.

Men for all del, velkommen til Linda. Kanskje du til og med får en vaffel.