Mindre prat, mer action, Erna!

Debatt Hadde jeg, som Erna Solberg, trodd at coachingråd og heiarop fra sidelinjen var nok, ville jeg ha nøyd meg med å gi statsministeren et likestillingsråd: «Mindre prat, mer action»

ANETTE TRETTEBERGSTUEN,

stortingsrepresentant Ap

Men faktum er at jeg tror ikke prat, gode ønsker og ei heller kritikk, er nok for å få til likestilling. Det trengs handling. Derfor er det forstemmende å nok en gang se at statsministeren i DN 1.november nøyer seg med prat. Solberg har merket seg den totale mannsdominansen i toppen av næringslivet og «legger ikke skjul på at hun er kritisk til rekrutteringsprosessene i børsnoterte bedrifter». Men vil hun gjøre noe med det? Nei.

I praksis betyr dette at Norge ledes av en statsminister som ser at kvinner blir forbigått i næringslivet, men som ikke har vilje til å gjøre noe med det.

«Se, men ikke røre» har vist seg å v ære Erna Solberg og regjeringens motto for likestillingspolitikken.

Handlingslammet



Heldigvis er ikke flertallet på Stortinget rammet av den samme handlingslammelsen. Sammen med resten av opposisjonen på Stortinget har Arbeiderpartiet servert Erna Solberg virkemidlene for mer likestilling i næringslivet på et s ølvfat. Da Stortinget behandlet likestillingsmeldingen i vår, foreslo, og vedtok, flertallet mange konkrete tiltak for å fjerne mannsdominansen på toppen i næringslivet. Høyre og Frp stemte mot.

Høyre og Frp stemte mot:

– At det skal være minst 40 prosent av begge kjønn i ledergruppene der staten har eierandel, direktorater og statsetater.

– At begge kjønn skal v ære representert med minst 40 prosent av lederne på de øverste nivåene i staten.

– At minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel, skal ha kvinnelig styreleder.

– At systematisk rekruttering av kvinnelige mellomledere skal være en del av det statlige personalarbeidet.

– At statens eierprinsipper for god eierstyring også skal gjelde m ål om likestilling.

Stemte mot



Og de stemte mot Arbeiderpartiet sitt forslag om å kreve at det alltid skal være minst 40 prosent kvinner i alle statlige lederopplæringsprogrammer. Med disse tiltakene på plass vil staten som eier gå foran som et godt eksempel og samtidig bidra til at det blir flere kvinner med ledererfaring som kan være aktuelle for toppjobbene.

Arbeiderpartiet vil også at likestillingsloven skal styrkes, og at alle virksomheter av en viss størrelse skal ha mål for kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften. Regjeringen vil heller fjerne likestillingsloven.

Regjeringspartiene er mot alt som kan virke. Likevel bruker statsministeren harde ord når hun kjefter på n æringslivet for å gjøre for lite.



Hul kritikk



Misforstå meg ikke. Det er absolutt bedre at statsministeren kritiserer og oppfordrer næringslivet til å ta grep enn at hun ikke gjør det. Det er bare det at kritikken blir hul når hun som landets øverste leder ikke vil gjøre noe med problemet. Og når hun selv ikke leverer: Solberg nedsatte selv en regjering der sju av ti i statsrådenes politiske ledelse var menn. Og nå, hele tre år senere, er det fortsatt under 30% kvinner i tunge departementer som finans, olje og energi, samferdsel og justis. Aller dårligst er det i klima- og miljødepartementet, der det er 0 prosent (!) kvinner.

Mangelen på likestilling synes godt i prosenter og andeler. Men problemet handler om noe langt viktigere enn regnestykker. Det dreier seg om å gi menn og kvinner like muligheter og lik frihet.

Det dreier seg om å endre den uretten som blir begått når dyktige kvinner forbigås av mindre kvalifiserte menn i konkurransen om en toppjobb. Det vil ikke Erna Solberg og Høyre gjøre noe med - det vil Arbeiderpartiet.