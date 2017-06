Kjønnssegregerte treningsentre: Tror de menn automatisk vil trakassere kvinner?

Hvis kvinner føler seg utrygge på Fitness24Seven, er ikke kjønnssegrering veien å gå.

FREDRIK DREVON, journalist.

«Det høres ut som et harem», var min tyrkiske kones kommentar da jeg fortalte om Fitness24Seven. Jeg meldte meg nylig ut av den døgnåpne treningskjeden som har 200 sentre i Norden og Polen.

At kjeden aldri klarer å fikse ventilasjonsanlegget, er ikke hovedårsaken til at jeg meldte meg ut. Det jeg misliker mest med Fitness24Seven er at de undergraver tilliten mellom kvinner og menn ved å tilby et såkalt jentegym, som er et låst rom i senteret der bare kvinner har adgang. Fitness24Seven er ubemannet etter klokken 19.00, så det kan se ut som jentegymmen er et resultat av systemet med selvbetjening.

Har kjeden så lav tillit til sine kunder at de tror at menn uten fysisk overvåkning automatisk vil trakassere kvinner?

I tråd med denne logikken bør vi vel innføre kjønnsapartheid i kollektivtransporten i Norge, slik de har i Saudi-Arabia? TV 4-programmet Kalla Fakta avslørte i april at en muslimsk friskole i Sverige lenge har plassert jentene bakerst i skolebussen.

FREDRIK DREVON. Foto: PRIVAT

Mye tyder på at Fitness24Seven etablerte den låste jentegymmen for å fri til dypt religiøse jenter med bakgrunn fra skam-kulturer, der kvinnens dyd skal beskyttes med lås og slå. Senteret har en forslagskasse der medlemmer kan komme med innspill. Spørsmålene henges opp ukentlig med svar fra ledelsen. En bruker av jentegymmen klaget over at rommet ble brukt til bønneaktivitet.

En annen jente skrev at «jeg ble medlem hos dere og trives veldig godt fordi dere har jentegym. Men jeg savner at kun kvinnelig ansatte kommer inn i jentegymmet. Eller i det minste blir fortalt at en mannlig ansatt kommer inn (...)». Siden det er menn som fikser apparatene, er det umulig å gjøre jentegymmen totalstengt for menn: «Men de har alle fått beskjed om at de skal banke på først før de går inn.»

Her er vi tilbake til sultanens harem. Det var bare kastrerte menn og sultanen selv som hadde tilgang til harem.

Det er delte meninger om hva harem egentlig var, men idealet om at kvinner fysisk bør adskilles fra menn er tungt forankret i patriarkalske samfunn. Min erfaring er at miljøer som lar kvinner og menn omgås fritt, er det beste utgangspunktet for trivsel.

I Tyrkia, der jeg har bodd i to og et halvt år, dominerer menn det offentlige rom, mens kvinnen passer hjemmet. Det patriarkalske gatebildet er allerede etablert av noen innvandrermiljøer i Norge, som for eksempel i Motzfeldts gate på Grønland.

Her vil kanskje en feminist svare at alle kulturer må forstås på sine egne premisser. Likestilling skal dermed ikke gjelde for innvandrere. Jeg mener uansett at vårt egalitære, norske kjønnsperspektiv bør forsvares standhaftig.

Nylig spurte jeg i forslagskassa: «Hvorfor er kvinner på Fitness24Seven innelåst når de trener? Handler det om religion? Eller mistillit til menn generelt?»

Ledelsen svarte: «Vi har et jentegym for de som ønsker å bruke det. Kvinner står fritt til å trene ute i hovedgymmet om de ønsker det også, så det er ikke slik at de er innelåst i et rom (...) noen bruker det [jentegymmen] pga. religion, mens andre har andre grunner til at de bruker det.»

I boken Tillit i Norge sier filosof Onora O'Neill, at den høye tilliten i Skandinavia henger sammen med at «det å bli gitt tillit gjør folk mer tillitsverdige. Folk vil ikke skuffe eller svikte andre, eller miste et godt rykte».

Hvis mange kvinner velger å trene i jentegym, hvilket rykte får da jentene som trener sammen med menn? Blir de sett på som horer av de «dydige» på jenteavdelingen? Kjønnssegrerte treningssentre er det motsatte av å vise tillit. Det er mistillit satt i system. I Sverige har debatten om Fitness24Seven ikke handlet om tillit, men om at menn er stinkende griser.

En mann som anklaget kjeden for diskriminering mot menn, fikk ifølge SVT til svar av likestillingsombudet at jentegym gjør det mulig for kvinner å trene uten å rammes av det seksualiserte offentlige rom. Blogger Cissi Wahlin skriver at hun trener på mannsfritt gym fordi «många män kan inte lämna kvinnor ifred, inte heller på gymmet», og hun «slipper värsta stanken av sura träningskläder och svett bortom denna värld».

Hvis kvinner føler ubehag hos Fitness24Seven, bør kjeden selv ta kostnaden med å oppdra sine kunder til gjensidig respekt.

Wahlins glorifiserte kvinnebilde kollapser i daglys: På døren til jentegymmen står det «Hei jenter. Vennligst rydd etter dere og bruk innesko. Da blir det mye hyggeligere for alle.»