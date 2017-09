Leken er over

Kommentar Hugh Hefners suksess skyldtes at han klarte å overbevise menn om at hvis de kjøpte Playboy så ville de bli slik som ham: Velstående, sofistikerte og vassende i vakre, lettkledde damer.

Hugh Hefner endte sine dager som en slags corny parodi på sitt eget en gang så vellykkede image. Slåbrokken som på femti og sekstitallet signaliserte at han kom rett fra senga, så mer og mer ut som den hang på en pleiepasient.

De 60 og 70 år yngre, barmfagre playmatene som omkranset ham så mer ut som karikaturer på sykepleiere og hjemmehjelpere og til nød harmespiker rundt en aldrende kalif.

Den beste måten for å forstå hvem Hugh Hefner en gang var, er ved å gå til tv-programmene «Playboy After Dark» og «Playboy Penthouse», innspilt på slutten av sekstitallet og tilgjengelig på DVD og i spredte klipp på YouTube.

Laget på et tidspunkt hvor Playboy-magasin hadde passert fem millioner i opplag og hippienes kulturrevolusjon hadde omformet fri kjærlighet fra noe løsaktig og hedensk til noe hipt og moderne. Og før nyfeminismen hadde gjort den kamp mot den «objektiviseringen av kvinnen» som Playboy sto for, til en av sine fremste kampsaker.

Hefner og lekekameratene hans, en gjeng lett middelaldrende utgaver av homo ludens, henger rundt i et evig vorspiel - eller er det nachspiel? - i Hefs hippe ungkarsrede. Omkranset av lettkledde, stort sett umælende nymfer som smiler beundrende og lystent til alt de sier.

Datidens kuleste band og artister som Ike og Tina Turner, Joe Cocker og selv hardrockerne i Led Zeppelin og hippiebanden Grateful Dead underholder foran peisen. Blant gjestene finner vi Sammy Davis Jr. og Jerry Lewis. Alle røyker og drikker til den store gullmedaljen.

På det tidspunktet sto Hefners kulturelle sol i zenith. Han hadde definert den moderne, uavhengige, liberale amerikanske mannen. Slik Walt Disney hadde skapt sitt eget fantasiimperium hadde Hefner bygget et slags erotisk Disneyland bestående av klubber og magasiner, med seg selv i sentrum som en brunstig Mikke Mus.

Han hadde trykket tekster som tok oppgjør med undertrykkelsen av homofili allerede på femtitallet. Han hadde gjort den svarte skribenten Alex Haley til magasinets fremste intervjuver og publisert lange, dyptpløyende portretter av Miles Davis, Martin Luther King og Malcolm X.

Han åpnet spaltene for komikere som den unge Woody Allen og forfattere som Ray Bradbury, Roald Dahl og Gabriel Garcia Marquez.

Men uansett hvordan man snudde og vendte på magasinet, var det de nakne kvinnene som sørget for salgstallene. Da Hefner startet Playboy på tidlig femtitall med en naken Marilyn Monroe som første forsidepike, var slike blader noe som ble solgt fra under disken i tvilsomme sjapper. Han gjorde det stuerent og sofistikert å lese dem.

Begynnelsen på den lange slutten for Playboy som kulturelt avantgarde magasin, kom da balansen på kjønnsmarkedet vippet på 1970-tallet. Det var ikke lenger lekegutter og menn som Hugh Hefner og vennene hans som fikk bestemme hvem som var de attraktive mennene - det var noe kvinnene avgjorde selv.

Dermed ble Playboy bare et av flere magasiner med nakenhet, hardt presset av nye og grovere konkurrenter som Hustler og Penthouse og av et generelt frislipp av pornografi på film og etterhvert video som skylte over statene.

Etter en runde med reality-programmet «Jentene på Playboy Mansion» som endte med at Hefner giftet seg med den seksti år yngre Crystal Harris (etter at hun fikk kalde føtter fem dager deres første annonserte bryllup), ble Hefner en slags pensjonist, trakk seg mer eller mindre tilbake fra offentligheten og sank inn i slåbrokken for godt.