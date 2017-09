LEDER: Justisministerens enkle løsninger

For å unngå mer vold i nære relasjoner, vil justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at menn som er anmeldt for vold, men ikke dømt, skal gå med fotlenke. Statsråden vil bruke det han kaller den omvendte voldsalarmen og lover en utredning av forslaget.

Men dette trenger han ikke å utrede. Vilde Svendsrud i Jussbuss innvender at det strider mot menneskerettighetene å straffe noen før de er dømt. Og sånn er det jo. Alle kan anmelde noen. Det betyr ikke at den som er anmeldt har gjort noe galt. Man kan lett se for seg hvordan dette kan misbrukes av parter i en konflikt, for eksempel et samlivsbrudd. Amundsen hevder på sin side at fotlenke bare skal kunne brukes i «åpenbare saker». Men om sakene er så åpenbare, er jo svaret enkelt. Da får han rydde plass i rettssystemet og sørge for at den åpenbare overgriperen blir dømt.

Nå driver selvsagt Frp-statsråden valgkamp, som alle andre politikere i disse tider. Og det må han få lov til. Men vi må kunne forvente av et parti som har hatt justisministeren i fire år nå, at de har satt seg bedre inn i sakene.

Et annet forslag fra Amundsen er tvangskastrering av «pedofile monster». Her begrenser han seg i det minste til folk som er dømt for overgrep. Men dette forslaget er ikke stort bedre. - Hvis vi kan redde ett barn med dette tiltaket, så er det nok for meg, sier Amundsen til TV2.

Men her står problemene i kø: Det er svært tvilsomt om dette tiltaket i det hele tatt kan redde noen barn. Tvert om er det snakk om symbolpolitikk som mest er egnet til å skape en falsk trygghet. De fleste som begår overgrep blir aldri dømt for det, og vil derfor aldri bli aktuelle kandidater for tiltaket. Så må man da heller ikke være pedofil for å være overgriper og kastrering er ingen garanti for at overgrep opphører. Medisinsk tvangsbehandling er dessuten svært kontroversielt når det brukes på psykisk syke i dag. Det vil bli vanskelig å få med seg leger på å utvide tvangen til å drive med kastrering.

Vi må kunne forvente av en justisminister at han går inn i kompliserte spørsmål som overgrep mot barn med det alvoret dette krever og fortjener. Svaret er ikke lettvinte løsninger og symbolpolitikk, slik Amundsen her kommer med.