Vi kjenner sorg for deg, Stockholm!

Kommentar Så har sannsynligvis terrorens heslige ansikt vist seg på Norrmalm i vakre Stockholm.

Stockholm er en av verdens fineste byer. Vakker, selv i isnende sno og minusgrader, slik byen fremsto da jeg var der i sist uke. Og midt i byen, i dens hjerte på travle Drottninggatan, rett ved byens sentralstasjon, kjørte altså en eller flere gjerningsmenn en stjålet lastebil fra Spendrups bryggeri inn i det ruvende varehuset Åhlens, med flere døde mennesker som resultat.

Alt tyder på at det er et «terrordåd», sier Sveriges statsminister Stefan Löfven, og vi husker alle de lignende angrepene i Brussel, Berlin, Nice, i London, der en terrorist meide ned folk på Westminster Bridge, med sju omkomne, og det fryktelige angrepet på t-banen i St. Petersburg.

Men kjenner på et voldsomt sinne, et raseri, over disse meningsløse angrepene, midt i våre storbyer, med helt tilfeldige ofre, det kunne være deg og meg, hvem som helst av oss. Og redsel for at det kan skje der vi befinner oss, for det er denne forferdelige terrorens verste effekt: Vi vet aldri hvor det vil skje neste gang, og vanlige folk er mulige ofre.

Scenene som utspilte seg, og utspiller seg, i disse travle gatene, var og er preget av kaos og frykt, og det går flere rykter om ulike hendelser rundt om i byen. Slik er det alltid: Når frykten og redselen rår, oppstår det lett rykter som vi må, inntil videre, ta med en klype salt. Nå kommer dementiene, men mye er ennå uavklart. Angsten og skrekken har ikke lagt seg, kanskje den aldri helt vil det. Det er terrorens mål: Redsel, usikkerhet, uvisshet.

«Åh det är skönt när mitt Stockholm är grönt

sakta gå hem genom stan

En kyss sen går man sakta igen

sakta en tur genom stan»,

Dette sang svenskenes store sangerinne Monica Zetterlund, og svært mange nordmenn besøker Sveriges hovedstad på våren, når byen med de mange øyene og de monumentale bygningene fremstår i sin vakreste skrud. Nå er våren i Stockholm inntil videre ødelagt av det som mer og mer tyder på er terrorens heslige ansikt, og vi føler alle med broderfolket, dette et av Europas mest inkluderende folk, trävliga, imøtekommende og liberale som de er.

Det er bare så trist, og man blir bare så ekstremt forbannet. Vi kan ikke ha det slik i Europa. Dette, unnskyld uttrykket, faenskapet må stoppes.