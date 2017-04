Terroristene skal ikke få bestemme

Leder Selv om færre fremmedkrigere drar til ruinene av det såkalte kalifatet og flere norske islamister sitter bak lås og slå, forventer terrorforskere nye angrep.

Terror krysser landegrensene. Og presset mot et svekket IS kan føre til flere angrep fra enkeltpersoner med kontakter i organiserte nettverk. Mye tyder på at terroren i Stockholm kan forstås i en slik kontekst. Gjerningsmannen Rakhmat Akilov (39) ble tirsdag varetektsfengslet og erkjenner skyld for lastebilangrepet. Han har uttrykt støtte til IS.

I Oslo sitter en unggutt varetektsfengslet siktet etter terrorparagrafen. Han nekter straffskyld etter å ha blitt tatt med det PST karakteriserer som en sprengladning med lite skadepotensial. Bekjente forteller om ekstreme holdninger, forsvareren mener guttestreker har fått overdreven oppmerksomhet.

Vi vet ikke nok om 17-åringens sak. Men det er uansett fornuftig å øke beredskapen nå. Vårt naboland er rammet. Og IS propaganderer selv for angrep i høytider. Påsken har tidligere vært utsatt, som i Brussel i fjor. Og Egypt i år.

Selvsagt må vi prioritere politiarbeid nå. Men i offentligheten ser flere sitt snitt til også å ri gamle kjepphester i terrorens kjølvann. På sosiale medier lanseres enkle løsninger, enten kravene går i liberaliserende eller innstrammende retning.

Det sier sitt at Sverige med sin liberale innvandringspolitikk og nøytralitet rammes av terror. Og samtidig at langt mer brutale samfunn med streng kontroll, som Russland, opplever det samme. Når både land med liberal og hard innvandring- og overvåkningspolitikk rammes, finnes det ikke et sett med virkemidler noe sted vi enkelt kan kopiere.

I sitt magasin Dabiq lister IS opp «Hvorfor vi hater dere». Det handler om at Vesten er vantro og liberale. Først lenger ned på listen nevnes vestlig politikk, og da som en sekundær grunn til hat.

Det minner om at vi selvsagt ikke skal endre retning for å «blidgjøre» terroristene. Og om hvor viktig det er at vi beholder styringen selv. Vi skal være faste og bestemte i vår innsats mot terror. Og vi skal hegne om de liberale frihetsverdiene som virker så provoserende på islamister. Det terroristene krever av oss, det skal vi uansett aldri gi dem.