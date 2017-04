Sverige i sjokk og sorg

Leder Vårt naboland er rammet av en grusom og brutal handling. Midt i sentrum, på Drottninggatan, kjørte en mann en lastebil i høy fart for å meie ned og skade og drepe fotgjengere.

Videosnuttene av folk som kaster seg inn i sikkerhet i butikker langs gaten, før bilen raser forbi på fortauet med fart, er sjokkerende. Hensikten til han som kjørte bilen er veldig tydelig. I det dette skrives ser det ut til at gjerningsmannen er pågrepet.

Dette er terror. Hva slags terror det er, hvilke forbindelser det kan ha til terrororganisasjoner eller nettverk vet vi ikke. Når dette skrives vet vi også lite om gjerningsmannen. Etterforskning og annet politiarbeid vil gi flere svar, men det tar tid. Terrorangrepene i vår tid kommer i mange former. Noen av dem ser ut til å være utført av ensomme menn med psykiske forstyrrelser. Noen av dem er åpenbart forvirret. Andre utføres av folk som aldri har hatt direkte kontakt med terrororganisasjoner, men latt seg inspirere av propaganda og påvirkning som spres på nett. Andre igjen har blitt mer aktivt kultivert av for eksempel IS, mens noen av angrepene har vært planlagte terroraksjoner, utført av mennesker som er trent og plukket ut. De siste er de som minner mest om terroren slik vi kjenner den fra forrige bølge i Europa, med flykapringer, drap og bortføringer.

DIREKTE: Få siste nytt om Stockholm-angrepet

Rekken av terrorangrep i Europa de siste tre årene begynner å bli lang. For lang. Den nye terroren som kommer så brått, og fra steder og miljøer der sikkerhetstjenestene ikke alltid leter, den utnytter noen grunnleggende sårbarheter i samfunnene våre. Sårbarheter som vi kanskje ikke egentlig ønsker å kvitte oss med, nemlig et lavt overvåkningsnivå av befolkningen som helhet. Vi ønsker ikke samfunn der store grupper blir holdt under oppsikt bare for sikkerhets skyld. Heller ikke de som er ustabile. Når det kommer til vanlig kriminalitet er det noe innbyggerne aksepterer, når det kommer til terror blir det vanskeligere. Folk forventer at staten skal beskytte seg selv og borgerne mot anslag som rettes spesielt mot dem, drap og vold som finner sitt motiv i ideologi og ekstremisme. Det er en rimelig forventning. Det er en grunnleggende del av samfunnskontrakten. Ikke trygghet for enhver pris, men trygghet er absolutt noe man forventer i bytte for det man gir fra seg for å være med i samfunnet.

Få oversikt: Dette vet vi om angrepet

Kampen mot den moderne terroren løses ikke ved kun å bekjempe de mest organiserte terroristene. Like viktig er det å få bukt med den giftige og destruktive ekstremismen som IS og andre forsøker å la gjennomsyre deler av våre samfunn. Den som får unge folk til å vende seg mot landene de bor i, og til og med ønske å skade dem eller drepe sine naboer. Denne kampen må trappes opp, og den må vinnes.