Kommentar: Terror-sporene går til Usbekistan

For tredje gang på bare noen måneder kobles tidligere sovjetstater i Sentral-Asia til en terroraksjon. Den siktede 39-åringen i Stockholm kommer også fra Usbekistan.

Nyttårsterroren på nattklubben i Istanbul kostet minst 39 mennesker livet. Gjerningsmannen Abdulkadir Masharipov er usbeker.

Akbarjon Djalilov, som sto bak metro-bomben i St. Petersburg for en uke siden, var født i Kirgisistan, men av usbekisk opprinnelse. Og nå er altså Rakhmat Akilov siktet for å ha stått bak terroraksjonen i sentrum av Stockholm.

Ifølge ekspertene i International Crisis Group har mellom 2000 og 4000 menn fra Sentral-Asia dratt til Syria og Irak for å kjempe for IS.

De mener også at flesteparten av disse enten er fra Usbekistan eller er etniske usbekere i nabostatene, som St. Petersburg-bomberen.

Hvorfor radikaliseres unge menn i Sentral-Asia?

Fattigdom er et av svarene. Autoritære regimer er et annet. Usbekistan ligger høyt oppe på de fleste lister som du helst ikke vil være med på.

Mange unge er desperate etter en måte å forsørge seg. Også kvinner lar seg verve til terrorgrupper.

Hvis vi ser bort fra Telenor-saken, er Usbekistan et land som sjelden eller aldri nevnes i norske medier. Unntaket var i 2005, da minst 187 mennesker mistet livet i Andijan-massakren. Usbekiske soldater skjøt inn i en demonstrerende folkemengde.

Regjeringen hevdet at det var en islamsk gruppe som hadde organisert uroen og at demonstrantene var medlem av Hizb ut-Tahrir, en islamistisk gruppering som har solid rot i Usbekistan.

Regimekritikerne mente at det bare var en unnskyldning fra myndighetene for å slå hardt ned på demonstrasjonen – og kanskje hindre en «farget revolusjon», à la det vi har sett i flere andre tidligere sovjetstater. Antall drepte var ifølge menneskerettighetsorganisasjoner langt flere enn de offisielle 187.

Det er uansett et faktum at jihadist-grupper i lang tid har hatt fotfeste i Sentral-Asia. Det gjelder for eksempel Islamic Movement of Usbekistan, som formelt har støttet IS. Ifølge flere FN-rapporter har også noen av deres ledere hatt topp-posisjoner i al-Qaida. Bevegelsen ble satt på FNs terrorliste allerede i 2001.

Usbekistans diktator helt siden selvstendigheten i 1991 og fram til han døde sist høst, Islam Karimov, kjørte et hardt løp mot islamistiske grupper, og mange flyktet utenlands, fremfor alt til nabolandet Afghanistan, men også andre steder i verden. Her har de tydeligvis fortsatt med sine sympatier, som Akilov, som har markert seg som IS-sympatisør.