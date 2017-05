Opps, der dummet de seg ut igjen

Facebook blir svært viktig i valgkampen, mener de politiske partiene. Foreløpige tester viser at flere tester trengs.

«Lykke til med landsmøtet, KrF» twitret Høyre før helgen, sammen med et koselig bilde av Erna Solberg og Knut Arild Hareide. Forrige helg var tonen den samme da de publiserte en video på Facebook med den trivelige beskjeden «Ha et godt landsmøte, Arbeiderpartiet!». Moderniseringsminister Jan Tore Sanner kalte det hele noe uvanlig.

For da Senterpartiet holdt sitt landsmøte i mars, prøvde Høyre seg med omvendt strategi. Da publiserte de en video hvor EU-minister Frank Bakke-Jensen buldret «Ja vel Senterpartiet!» og «Så nå skal dere bry dere om Forsvaret».

Bakke-Jensens forsøk på å drive negativ kampanje ble snart latterliggjort. Ikke bare virket det pussig at det var EU-ministeren som angrep. Hans kvalifikasjon virket mest å være «finnmarking med dialekt». Dessuten sammenlignet han rødgrønne bevilgninger fra 2013 med 2017. Den gangen var Krimhalvøya fortsatt ukrainsk og Obama president. Men det rareste var at Høyre våget å være frekk på akkurat dette feltet. Partiet er for tiden hardt kritisert for en hel del upopulære forsvarskutt. I kommentarfeltet sto hundrevis klar til å minne om akkurat det. Det tøt ut med både god og grov harselas.

Lest? HV-soldater mener politikere er en fare for Norge

Om det var mulig for Senterpartiet å bli høyere på seg selv den helgen, så må videoen ha vært et ekstra kick. Høydepunktet, for alle andre enn Høyre, kom da partimedlemmer selv begynte å hakke løs på eget parti. Til slutt ga en stakkars kommunikasjonsrådgiver i Høyre opp, og la ut et smilefjes og beskjed om å ta kontakt med Forsvarsdepartementet - på adressen «postmottak».

Les også: Sp-ledelsen vil ha forsvarsministeren

Nylig barket Ap og Høyre sammen i NRK og anklaget hverandre for å drive negativ kampanje. Politikere sier ofte slikt. De påstår at mens de selv bare snakker om egen politikk, rakker alle andre ned på motstandere. Det er selvsagt bare sprøyt. Alle prøver å ta hverandre. Høyre er ikke verre enn de andre partiene. Tvert om. De er for puslete.

Sp-Trygve om populisme-stempelet: – Kjære Erna, du kan kalle meg hva du vil

Alle vet at det er farlig å bli beskyldt for skittkasting. Om man mislykkes, kan det bli kostbart. Likevel drister partiene seg frempå. For de vet at negativ kampanje utført riktig lønner seg. Å kritisere motstandere kan både fungere som god indremedisin, være morsomt og engasjere velgere. For hvor mange politikere som gjentar kulepunkter om hvor gode de er, orker du egentlig? Og hvor mange videoer med «Lykke til, Arbeiderpartiet» kommer du til å dele?

Det må være litt kjekling. Men det er bare de mest utspekulerte som lykkes med negativ kampanje.

Skal man først være drittsekk, må man være en stor en.

