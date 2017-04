Regjeringen bommer på landbrukspolitikken

Leder Når en statsråd går på en smell fra sine egne, er det mye som tyder på at politikken ikke er veldig gjennomtenkt.

Stortingets næringskomité har enstemmig vraket det uttalte hovedformålet i Jon Georg Dales (Frp) landbruksmelding. At et politikkområde møter kritikk eller delvis avvises av Stortinget er i og for seg ikke så oppsiktsvekkende.

Det spesielle er at det skjer unisont, med regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiets stemmer, noe som nærmest setter den ansvarlige statsråden i skammekroken.

Stortingsmeldingen om norsk landbrukspolitikk kom før jul i fjor. Næringskomiteens innstilling skulle vært klar for et par uker siden, men ble utsatt av regjeringspartiene. Meldingen legger en rekke rammebetingelser for næringen, hvorav flere nå er vraket eller endret underveis i komitébehandlingen.

Det alvorligste tilbakeslaget for landbruksministeren og regjeringen er at Stortinget ikke vil være med på at «hovedformålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon». I merknadene til innstillingen heter det at «Komiten støtter ikke dette som hovedformål med jordbrukspolitikken, men anser en kostnadseffektiv verdikjede for mat som ett av flere virkemidler for å nå de overordnede målene.»

Vi er langt på vei enig med generalsekretæren i Norges Bondelag, Per Skorge, når han utlegger dette som at Stortinget nå stopper «regjeringens ensidige fokus på kostnadseffektiv matproduksjon.» Vel så viktig er trygg mat, ren mat og næringsrik mat. Næringskomiteens innstilling uttrykker et ønske om å øke matproduksjonen på norske ressurser og ta hele landet i bruk, ifølge Skorge.

At landbruksminister Jon Georg Dale svelger nederlaget som best han kan er politikkens vesen, selv om det klinger noe hult når han overfor NTB sier seg «godt tilfreds» med resultatet. Ingen statsråd kan være tilfreds med ikke å få gjennom saker i Stortinget.

Ikke fikk han gjennomslag for å halvere melkekvoteordningen eller strupe næringens såkalte markedsregulatorer heller. Dette er utligningssystemer som gjør at vi kan ha landbruk og husdyrhold på noenlunde like vilkår i hele landet.

For å trygge bosetting og matvaresikkerhet er dette gode ordninger som det er bred politisk og folkelig oppslutning om, noe Næringskomiteens innstilling også viser.

