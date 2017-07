Kypros-knuten

Leder I morgen skal FNs spesialutsending til Kypros, visegeneralsekretær Espen Barth Eide, forklare Sikkerhetsrådet hvorfor fredsforhandlingene om å gjenforene øya brøt sammen.

Fredag er det to uker siden Kypros-forhandlingene resultatløst ble avsluttet i den sveitsiske alpelandsbyen Crans-Montana.

"Uten et militært FN-nærvær kan våpenhvilen fra 1974 og buffersonen mellom den delte øya være i spill.

Sammenbruddet er dramatisk fordi det også innebærer at FN med dette definerer konflikten som uløselig, og trekker seg fra fredssamtalene som har pågått i fire tiår. Trolig får det også konsekvenser for FNs lengst pågående militære operasjon, UNFICYP, som ble etablert i 1964 som en midlertidig fredsbevarende styrke.

Med et økt konfliktnivå i regionen frykter mange at tyrkisk aggresjon kan utløse et greskkypriotisk tilsvar som fyrer opp en ny voldsspiral. Uten et militært FN-nærvær kan våpenhvilen fra 1974 og buffersonen mellom den delte øya være i spill.

Norges tidligere forsvars- og utenriksminister har ledet samtalene mellom greskkypriotenes president Nikos Anastasiades og den tyrkiskkypriotiske lederen Mustafa Akinci, med utenriksministrene fra de såkalte garantimaktene Hellas, Tyrkia og Storbritannia som aktive bisittere. Etter det som har kommet frem har partene hatt få innrømmelser å legge på bordet. At fredsmeglerne fra FN, visegeneralsekretær Barth Eide og generalsekretær António Guterres til sist kastet kortene, synes forståelig, gitt fraværet av reell forhandlingsvilje.

I et oppsiktsvekkende lite selvransakende intervju søndag legger den greske utenriksministeren Nikos Kotzias fra Aleksis Tsipras’ venstreradikale regjering omtrent all skyld på Barth Eide for at forhandlingene strandet. Han mener nordmannen ikke har forstått alvoret.

Hva Barth Eide har forstått, eller ikke, skal ikke vi bedømme, men sett utenfra virker det som at det er partene selv som ikke har ønsket å forstå: Greskkypriotene har ikke villet forhandle om fremtidig makt- og landfordeling før tyrkiskkypriotene har sendt hjem alle tyrkiske tropper, mens tyrkiskkypriotene har ikke villet fjerne en eneste tyrkisk soldat før greskkypriotene har sagt seg villig til å forhandle om makt- og landfordeling. Det kalles en gordisk knute.

Et FN-forslag om å igangsette politiske forhandlinger, avvikle garantimaktene (med den suverenitet det ville gitt et uavhengig, forent Kypros) og starte utfasingen av tyrkiske soldater ville vært en start på reelle samtaler for å oppnå en reell avtale. Det sa partene blankt nei til. Begge sider skuler til historien og tviholder på gammel hevd.

Hvis greske og tyrkiske kyprioter skal finne en felles vei sammen, må de løfte blikket og se fremover. Fortidens briller gir tunnelsyn.