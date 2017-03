Moralpolitiet har også makt i norske rettssaler

Debatt Norske kvinner vil aldri være frie så lenge de opplever et rettsapparat som sier i klartekst at det kan unnskyldes å banke dem opp når de oppfører seg umoralsk.

I forrige uke kunne vi lese om en voldsmann som fikk redusert straff for vold mot kjæresten sin fordi hun hadde vært utro i forkant. Retten påpekte at volden var utført i såkalt «berettiget harme». Mannen hadde grunn til å være sint for utroskapen. Og dermed grunn til å slå sin kjæreste, mente retten.

Saken er på ingen måte unik. Krisesentersekretariatet gjør en ekstremt verdifull jobb med å ta vare på mennesker som er utsatt for vold og overgrep. Til Dagsavisen nevner de flere eksempler på det samme fenomenet.

Som da en voldsmann fikk straffen redusert til noen timer samfunnstjeneste etter å ha både slått, sparket og påført kuttskader på sin gravide kjæreste. Hun hadde nemlig vært utro og det mente altså retten at kunne forklare gjerningsmannens oppførsel.

Svikter overgrepsutsatte



I praksis har altså enkelte norske rettssaler innført straff for kvinner som ikke når opp til rettens egne moralske standarder. Det er ekstremt provoserende og følger logikken fra domstolenes manglende evne til å straffe voldtektsforbrytere.

I fjor gikk tre gjerningsmenn i 30- og 40-årene fri etter å ha dopet ned en 17 år gammel jente, båret henne bevisstløs inn på et nachspiel og voldtatt henne. Domstolen kunne nemlig slå fast at neddopingen og voldtekten var frivillig, selv om jenta mente noe annet. Hadde det ikke vært for at hun gikk ut på sin egen Facebook-side og fortalte om saken, ville også denne saken blitt lagt i en skuff.

Saken er ekstrem, men en del av et langt større problem. Fortsatt opplever overgrepsutsatte kvinner og jenter at både samfunnet rundt dem og norske rettssaler svikter når de hadde trengt støtte mer enn noen gang. I stedet for at harmen rettes mot overgrepet , opplever alt for mange at det er deres egen oppførsel som settes under tvil. Har du ligget med noen før, flørtet med gutter eller kanskje til og med vært full? Da kan du skylde deg selv.

Moralpolitiet er ikke nådig



Moralpolitiet er ikke nådig. Moralpolitiet dømmer nemlig de som er for fulle. De som går for lettkledd og synes det er hyggelig å flørte med gutter. Eller de som har ligget med andre gutter før. Moralpolitiet dømmer jenter som ikke når opp til standarden de har bestemt seg for. Moralpolitiet er heller ikke noe man kan lukke øynene for. Ikke så lenge de har makt i norske rettssaler.

Til sammenligning så finnes det land som har formalisert systemer for å straffe usømmelig oppførsel. Det er ikke akkurat snakk om steder det er trygt å være kvinne.

Veien til rettferdighet er lang for ofre for vold og voldtekt i Norge. Når man i tillegg må ta hensyn til en sneversynt moralisme som forteller spesielt kvinner hvordan de skal leve livene sine blir veien enda lengre.

Ofre for overgrep bør få slippe å leve uten skam. De bør definitivt slippe å leve uten voldsalarm og i konstant redsel for å møte gjerningsmannen på nærbutikken.

Vi vet at mellom 8000 og 16.000 voldtekter og voldtektsforsøk skjer i Norge hvert år. I tillegg er hver femte kvinne og mann utsatt for partnervold. Tallene er like for begge kjønn, men tendensen er at volden mot kvinner er grovere og mer gjentakende.

Skremmes fra å anmelde



Veien fra overgrep til dom er lang. Så lang at mange opplever at det ikke er verdt det. Når vi gang på gang ser at norske rettssaler unnskylder vold til og med når de erkjenner at den har skjedd, skremmer vi mange fra å anmelde. Det fører til at vi oppdrar ofre for vold og overgrep til en tankegang om at rettsvesenet ikke er til for dem. Det er ikke til å leve med.

Alle som skal være dommere i norske rettssaler bør få grunnleggende opplæring om vold og overgrep. Omvendt voldsalarm bør være hovedregelen for alle voldsdømte, altså at overgriperen må bære alarmen, ikke den som er utsatt for overgrepet. Konseptet «berettiget harme» bør skrotes som redskap for å kontrollere kvinners oppførsel. Det er ikke berettiget harme å slå kjæresten. Det er et voldelig overgrep og bør straffes deretter.

Bør lære opp sønnene våre



Den største jobben må likevel skje utenfor rettssalene. Det som skjer i lukkede rom er bare et speilbilde på holdninger som dessverre lever i beste velgående iblant oss. I stedet for å fokusere på å begrense døtrene våre, bør vi lære sønnene våre opp til å ha respekt for kvinner og deres valg.

Rettsikkerhet handler om at ingen uskyldige skal bli dømt og det skal vi aldri kompromisse på. Men rettsikkerhet handler også om at staten og politiet skal ta vare på oss når vi opplever urett. For at rettsikkerheten skal være reell for alle mennesker, må begge oppgavene tas på alvor. Kvinner vil aldri være frie så lenge de opplever at rettsapparat som sier i klartekst at det kan unnskyldes å banke dem opp når de oppfører seg umoralsk.

Den store kreativiteten som settes ut i live når det kommer til å unnskylde vold mot kvinner er alarmerende og en solid påminnelse om hvorfor vi fortsatt trenger en kvinnedag. Moralpolitiet må komme seg ut av norske rettssaler og vekk fra livene til jenter og kvinner.