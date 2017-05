Jenta som slo seg fri

Kommentar GRAND HOTELL, OSLO (VG) Maria er oppvokst i Taliban-land. Som fireåring brente hun alle kjolene sine, og begynte å kle seg som gutt. Sporten ble hennes vei til frihet.

Maria Toorpakai Wazir (26) er profesjonell squashspiller, fra Waziristan i Pakistan. Men mest av alt er hun en frihetskjemper. Neste uke deltar hun på Oslo Freedom Forum, menneskerettighetskonferansen som samler aktivister fra hele verden.

12 år gammel vant Maria en styrkeløftkonkurranse hjemme i Pakistan – som gutt. I klassen under 16 år, delt inn etter vekt. Mange av guttene hun vant over, var både eldre og høyere enn Maria. Men hun var sterkest.

Kort tid senere oppdaget hun squash. Det ble hennes store lidenskap. Det var da det ble avslørt at hun ikke var gutt. Innehaveren av squashsenteret ville ha fødselsattest for å skrive henne inn. Heldigvis var han en fordomsfri mann, som ble begeistret over endelig å få inn en jente.

Opptrådte som gutt: Fra hun var fire år, kledde Maria Toorpakai seg som gutt. Hun ville leke, herje og sloss. Det kunne ikke jentene i grensetraktene mellom Pakistan og Afghanistan. Foto: Hanne Skartveit

Men omgivelsene var ikke like fornøyd. Maria og familien ble utsatt for trusler og trakassering. Til slutt stengte Maria seg inne, frustrert og deprimert. I tre år slo hun ballen i veggen hjemme, mens hun hver dag skrev flere titalls brev til squash-trenere ute i verden, med bønn om hjelp. Svaret kom til slutt fra en av verdens beste spillere – fra Canada. 21 år gammel flyttet hun dit, og trente med ham i mange år.

I dag bor Maria i New York. Hun prøvde å flytte hjem til Pakistan i desember. Det var lettere å bo der nå enn det var da hun dro derfra. Men livet var fortsatt ufritt. Familien fikk fortsatt trusler fordi datteren bryter reglene for hvordan kvinner skal oppføre seg. Hun kunne være på treningssenteret noen timer. Men resten av tiden måtte hun holde seg innendørs.

– I New York kan jeg sykle, løpe, være ute, være fri, sier hun.

Historien om Maria handler også om en modig far, som umiddelbart aksepterte datterens ønske om å opptre som gutt. I ungdommen hang han med tilreisende hippier i Peshawar. Noen av dem var nordmenn. Faren hadde brutt med sin velstående, men svært konservative familie. Han kjøpte vestlige bøker for kilopris, leste og lærte bort. Da han giftet seg, begynte han å undervise sin kone. Da barna kom, underviste han dem.

Maria var en villstyring. I alle årene mens hun opptrådte som gutt, var hun ute og lekte, herjet og sloss. Hun utfordret stadig de sterkeste gutta i landsbyen. Faren forsto at hun måtte få ut energien og raseriet sitt. Det var derfor han sporet henne inn på styrkeløft. Søsteren til Maria, som er en helt annen type, ble oppmuntret av faren til å holde taler og debattere. Han tok søsteren med på debattkonkurranser rundt om på skolene i distriktet. Hun er i dag det yngste medlemmet i Pakistans nasjonalforsamling.

Maria setter nå opp en egen stiftelse. Den grunnleggende tanken er at utdanning og sport hører sammen. Og at det faktisk betyr noe hva skolen inneholder. Den unge kvinnen har sett nok av eksempler i hjemlandet på skoler som fostrer ekstremister i stedet for gangs mennesker.

– Kropp og sjel går hånd i hånd, sier hun.

Familien til Maria er troende muslimer. Av den nysgjerrige og spørrende sorten.

– Det finnes ingen snarveier til himmelen. Jeg tror på profetene og deres budskap om fred og rettferdighet. Altfor mange skaper konflikter rundt dette – som imamer på religiøse skoler i Pakistan, sier Maria selv.

Undertrykkende religioner er et av mange temaer på Oslo Freedom Forum. Det er en imponerende samling mennesker som møtes i Oslo. Tidligere politiske fanger, mennesker som har opplevd tortur og trusler, journalister og aktivister fra hele verden. Kvinner som kjemper mot kjønnsapartheid i Saudi-Arabia, mennesker som har risikert livet under flukten fra Nord-Korea, LHBT-aktivister fra den muslimske verden, opposisjonelle fra Russland, leger som kjemper mot kjønnslemlestelse og hjelper ødelagte kvinner – mennesker som våger å gå sine egne veier, og som ofte risikerer alt for det de tror på.

Oslo Freedom Forum er deres forum. Det er praktisk rettet, formålet er at de skal møtes, støtte hverandre og lære av hverandre. De siste årene har forumet også utviklet sin egen teknologilab, der store selskaper som Twitter og Yahoo deler sine kunnskaper. Aktivistene lærer om kryptering, om hvordan de kan kommunisere trygt, og sikre sensitivt materiale.

Og de kan snakke om fremtiden. Mange vil mene at det ser mørkt ut for Pakistan. Men Maria er optimist.

– Halvparten av befolkningen er under 25 år. Vi lever i teknologiens tidsalder. Folk har tilgang til mobil, til internett. De kan se hva som skjer rundt i verden og i Pakistan. Kvinner kjemper for sine rettigheter. Flere menn tror på døtrene sine. Det blir stadig flere rollemodeller, stadig flere eksempler på hva som er mulig. De gode historiene har kraft, sier hun.

Nå får vi høre flere av de kraftfulle historiene i Oslo. Maria Toorpakai Wazir vil dele sin. Om hvordan et slag med en racket kan være et slag for frihet.

