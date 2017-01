En kamp for kvinners rett

Leder En ny kvinnekamp er i emning. Det er et grasrot-engasjement vi ønsker velkommen.

Helgens massemønstringer i Washington D.C. og 670 andre steder er trolig bare begynnelsen for en ny bevegelse. Til sammen marsjerte mer enn to millioner kvinner og menn for verdier og rettigheter mange trodde var vunnet for godt. Den største marsjen fant sted i Washington D.C. der arrangørene sier en halv million mennesker deltok. Det som samlet dem er dyp uro over den politiske kursendring president Donald Trump varsler, og de holdninger som han ga uttrykk for i valgkampen.

I demokratiske land må valgresultater anerkjennes og respekteres. Hillary Clinton gjorde helt rett i å delta under presidentinnsettelsen fredag, i motsetning til de mange representantene for det demokratiske parti som valgte å boikotte seremonien. Deres fravær var uheldig. Det er viktig å fastholde betydningen av en fredelig maktoverføring og sterke demokratiske institusjoner. Ingen er tjent med at tilliten brytes ned. Dette er desto viktigere i en situasjon der USA fremstår som mer politisk splittet land enn på svært lenge.

Det er høyst uvanlig at store folkemengder demonstrerer mot en president på hans første hele arbeidsdag. Oppslutningene var langt høyere enn aktivistene hadde forventet av en aksjon som startet i sosiale media og raskt spredde seg som en grasrotbevegelsen over hele USA og langt utenfor landets grenser. De har allerede funnet et symbol, den rosa strikkeluen.

I Amerika er det lange tradisjoner for denne type politiske protestaksjoner, fra kampen for borgerrettigheter til antikrigs demonstrasjoner. Kvinnemarsjen lørdag ble en av de største demonstrasjonene i den amerikanske hovedstadens historie, og det skjedde uten at politiet trengte å foreta en eneste pågripelse. Skal bevegelsen samle bred støtte i det amerikanske folk er det en forutsetning at demonstrasjonene er fredelige og at budskapet er samlende og konstruktivt. Det er den rette måten å hedre de fremskritt som er gjort gjennom flere generasjoners kamp for likestilling og et bedre samfunn.

Det er betegnende at mange av deltagerne i helgens demonstrasjoner var unge kvinner. En ny generasjon våkner politisk når de opplever at likestilling og mangfold ikke er selvsagt, men noe en må kjempe for å bevare og utvikle.

