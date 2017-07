Kuppforsøket er Tyrkias nye tåregass

Debatt Tyrkias regjering bruker det mislykkede kuppforsøket til å tåkelegge sin dystre økonomiske situasjon.

FREDRIK DREVON, frilansjournalist.

I Den Store Fortellingen om kuppforsøket 15. juli 2016, har tyrkiske myndigheter funnet en ny «tåregass» som er mye mer effektiv enn den som skytes mot folkemengder og blir tatt av vinden.

Unntakslovene (KHK) som ble mobilisert etter kuppforsøket, kan i praksis brukes mot hvem som helst. Det hjelper ikke lenger å ha EU-godkjent gassmaske.

Etter kuppforsøket er 50.000 personer arrestert eller pågrepet, og 150.000 statsansatte har fått sparken, ifølge Reuters. President Erdogan hevder at kuppforsøket ble orkestrert av hans tidligere allierte, Fethullah Gulen, som lenge har bodd i eksil i USA, og som ifølge New York Times kan være god for mange milliarder dollar.

Erdogan kaller Gulens nettverk for FETO. Hver dag publiserer tyrkiske medier bilder av angivelige FETO-medlemmer som er arrestert, eller «avslører» diverse FETO-plott.

Det ser nå ut som at alle som kritiserer regjeringen kan anklages for å være FETO-medlem, og dermed terrorist. Ifølge KHK kan alle personer med en angivelig FETO-forbindelse bli fratatt passet sitt.

Trengte ikke tåregass

9. juli i år var jeg tilstede da den 450 kilometer lange marsjen for rettferdighet fra Ankara ankom Istanbul-bydelen Maltepe, ca. 20 kilometer øst for byens sentrum.

Kemal Kilicdaroglu, den sekulært orienterte lederen for det største opposisjonspartiet CHP, talte til sine flere hundre tusen tilhengere som hadde møtt opp.

Hovedbudskapet hans var at unntakstilstanden må oppheves.

Politiet var vennlige og profesjonelle i Maltepe. Det var ikke nødvendig å spre demonstrasjonen med vold, trolig fordi den ikke utgjorde noen trussel mot Erdogan.

Det faktum at marsjen for rettferdighet endte langt utenfor sentrum av Istanbul, samt at nesten alle tyrkiske nyhetsmedier knyttet marsjen til FETO og PKK, ga demonstrasjonen preg av å være en festival-aktig protest snarere enn en reell utfordring.

Maltepes restauranter var fylt til randen av joviale tyrkere som hygget seg med øl og peanøtter. Mest av alt minnet det om stemningen før en fotballkamp.

I forbindelse med ettårsmarkeringen for kuppforsøket kan man over alt i Istanbul se plakater som melodramatisk fremstiller scener fra kuppforsøket: Gråtende soldater overgir seg til flaggveivende sivile.

Kuppforsøket har fått en overveldende posisjon i tyrkisk offentlighet.

Utenfor presidentpalasset i Ankara står nå det 31,4 meter høye «martyr-monumentet». Et av Istanbuls mest ikoniske byggverk, Bosporos-broen fra 1973, er omdøpt «15. juli martyrbroen». Broen har også fått sitt eget kuppforsøk-monument, der Koran-vers avspilles 24/7.

Halve kjøpesenteret stengt

Mye tyder på at historien om kuppforsøket også brukes til å tåkelegge den triste tilstanden til Tyrkias økonomi.

Ett av mange eksempler på at tyrkisk økonomi sliter tungt, er kjøpesenteret Demiroren på Istanbuls hovedgate Istiklal. Over halvparten av næringsarealet har stått tomt i over syv måneder.

At tyrkiske forbrukere har endret sine vaner drastisk, ser vi også på tallene for norsk sjømateksport til Tyrkia. Tall fra SSB viser at eksport av norsk makrell til Tyrkia falt fra 33 088 tonn i 2015, til 11 518 tonn i 2016.

Nedleggelsen av Innovasjon Norges Tyrkia-kontor i år sier mye om hvordan det gikk med drømmen om raske penger i Tyrkia: Statkraft svidde av fem milliarder på det mislykkede damprosjektet Cetin. Den tidligere så stolte norske verftsindustrien er i stor grad flagget ut til blant annet Tyrkia.

Politisk uro, terrorangrep, diplomatisk krise med Russland, og en borgerkrigslignende tilstand i sør-øst Tyrkia, har ført til turist-flukt.

Ifølge Financial Times skal turismen i Tyrkia ha tatt seg opp noe i år, delvis takket være massive statlige subsidier, men turistsektoren skal være syltet ned i en gjeld på 17 milliarder dollar.

Nå flykter til og med tyrkiske millionærer, skrev Bloomberg 14. juni. 6000 millionærer, seks ganger så mange som året før, skal ha flyktet fra Tyrkia i 2016. Tyrkere med høy kompetanse innen teknologi og IT forlater også landet i hopetall.

Desperasjonen etter utenlandsk kapital ble tydelig da Tyrkia i år erklærte at utlendinger som kjøper eiendom til en million dollar kan få tyrkisk statsborgerskap på kjøpet.

I stedet for å ha en åpen debatt om landets problemer, blir tyrkere fortalt av regjeringslojale medier at økonomien går så det suser.

Samtidig ligger historien om kuppforsøket som en altoverskyggende toppsak i alle kanaler. 250 personer ble «martyrisert» i kuppforsøket, ifølge det statlige nyhetsbyrået AA.

15. juli i Istanbul leder Erdogan martyrenes slektninger i en «Nasjonal samlingsmarsj». Den offisielle filmen om 15. juli vises. Erdogan taler til folket og avduker Martyr-minnesmerket. Fra midnatt er det folkets «demokrati-vakt» i 24 timer: Hva denne koreografien har med demokrati å gjøre er uklart.

Vifting med fire fingre vil neppe bringe Tyrkia nærmer EU: Rabia-tegnet til Det muslimske brorskapet er adoptert av Erdogans AKP, og er et klart signal om hvor Tyrkia befinner seg nå.