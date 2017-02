Nødvendig sjefskifte ved Nasjonalmuseet

Leder Det er oppsiktsvekkende at Nasjonalmuseets styre valgte å vrake sittende direktør Audun Eckhoff til fordel for Karin Hindsbo. Men det var nødvendig.

For den avtroppende direktøren kan det fortone seg både urettferdig og forsmedelig å bli satt til side på denne måten, uten å få fullføre det han har igangsatt. Det nye Nasjonalmuseet, byggevedtaket og prosjekteringen er langt på vei hans verk.

Regjeringen gikk i 2008 inn for å legge det samlokaliserte Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design til Vestbanen. Like etter ble Eckhoff ansatt som direktør. I 2010 vant et tysk arkitektkontor konkurransen om å tegne Nordens største kunstmuseum. Tre år senere fattet Stortinget endelig vedtak om å realisere nybygget innenfor en kostnadsramme på 5,3 milliarder kr. Eckhoffs fotarbeid her har vært betydelig.

Ved åpningen i 2020 vil han være en naturlig æresgjest, men Audun Eckhoff får ikke anledning til å lede Nasjonalmuseet inn i den nye tid. Det er nok flere årsaker til at museets nye styreleder Linda Bernander Silseth og ansettelseskomiteen foretrakk Hindsbo. De fleste formoder vi handlet om kvalifikasjoner. Men i den desavuering som uvilkårlig uttrykkes i det faktum at den sittende direktøren ikke fikk fortsette, ligger det en akkumulert kritikk av at Eckhoff ikke har vært like opptatt av dagens museum som av morgendagens.

Især gjelder dette hans neglisjering av Nasjonalgalleriet. Om Eckhoff har det vært sagt at han siden dag én i sjefsstolen har danset etter departementets pipe og vært helt klar på at Nasjonalgalleriet skal avvikles.

Ifølge Nasjonalmuseets seniorkurator, Nils Messel, som i 2016 ga ut bok om Nasjonalgalleriets historie, har de ansatte vært underlagt et munnkurv-lignende regime hvor man ikke skulle protestere mot nedleggingen ved å lage «bråk».

I tillegg til intern uro, som har utløst behov for psykologibistand for å takle strid mellom ledelse og deler av staben, har det i Eckhoffs periode også vært bråk knyttet til forhandlingene om visning av Stein Erik Hagens Canica-samling; det har stormet rundt beslutningen om å stenge Kunstindustrimuseet før tiden og stoppe utlån til andre museer, og det har vært strid om Eckhoffs angivelig manglende evne til å møte kritikk. Fra kunstfaglighold har man etterlyst en tydeligere visjon for Nasjonalmuseet og ambisjoner ut over det å flytte inn i et nytt bygg.

Karin Hindsbo (42) står overfor store utfordringer og ditto forventninger. Hennes suksess vil avhenge av hvordan publikum tar imot det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen, men også at hun lander en løsning for Nasjonalgalleriet som ivaretar bygningens stolte arv og betydning i vår kulturhistorie.

